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醫藥支出多 高齡家庭有壓力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處7日公布2024年高齡家庭通膨率2.37%，比平均通膨2.18%來得高，尤其長輩食物、醫藥保健相關支出占比高，高齡家庭面對更高的物價壓力。聯合報系資料照
主計總處7日公布2024年高齡家庭通膨率2.37%，比平均通膨2.18%來得高，尤其長輩食物、醫藥保健相關支出占比高，高齡家庭面對更高的物價壓力。聯合報系資料照

主計總處昨（7）日公布2024年高齡家庭通膨率2.37%，比平均通膨2.18%來得高，尤其長輩食物、醫藥保健相關支出占比高，高齡家庭面對更高的物價壓力。

根據主計總處統計，2024年高齡家庭CPI漲幅2.37%，已連六年高於全體家庭平均CPI，不過已低於2023年2.8%、2022年3.12%。

國發會推估，台灣自2025年進入超高齡化社會，主計總處特別將高齡家庭獨立出來統計CPI變化。

主計總處表示，高齡家庭CPI在食物類及醫療保健類支出占比（權重）較高，加上相關價格也漲，因此高齡家庭CPI皆高於全體平均值，意味高齡者忍受比一般家庭更高的通膨壓力。

其中食物類、醫藥保健類及居住類分別漲3.63%、3.12%及2.25%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，過去幾年外食類漲幅擴大，高齡家庭食物類增幅最大。醫療支出則因掛號及部分藥物負擔漲價，長者相關支出負擔也增加。至於居住類，雖國人自住比率高，但我國跟其他國家如美國、日本、新加坡等國相同，即使是自有住宅者，也會設算租金反映權數，因此房租漲勢增加，長者居住類CPI漲幅也會增加。

主計總處於去年首度公布高齡家庭CPI，今年第二次公布，自2019年起至2022年，高齡家庭CPI分別是0.86%、0.15%、2.09%、3.12%，全體CPI年增率則為0.55%、-0.23%、1.97%、2.95%，高齡家庭約比全體CPI高0.12~0.38個百分點。

CPI 通膨

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