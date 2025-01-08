通膨有感 CPI連三年踩紅線…預測1月漲幅可能擴大

主計總處昨（7）日發布2024年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.1%，不僅比原預期高，且連二月超過通膨警戒線，主因蔬菜類漲幅高；2024年全年平均CPI年增率2.18%，已連三年踩通膨紅線。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，2024年全年CPI漲2.18%，雖仍超過2%，但漲幅已連續兩年縮小，相較全球主要國家去年通膨漲勢多在2%~3%，「我國沒有偏高」。

曹志弘表示，預測2025年元月CPI漲幅會較2.1%再擴大，主因農曆春節將至，包括計程車資、娛樂服務等項目都會循例加價。

近十年消費者物價指數年增率

主計總處統計，2024年12月CPI年增率2.1%，主因蔬菜漲30.69%，為近40個月新高，再加上外食費、房租等服務類價格漲勢並未收斂，導致通膨率仍超過2%警戒線。

曹志弘坦言，近來民眾對物價漲勢感受仍明顯且深刻，主因12月食物類漲4.05%，是近四個月最高；服務類漲2.16%，雖然已連五季漲幅縮小，但仍大於2%。加上近期蔬果漲幅較大，外食費及醫療費用漲幅也明顯，推升「每月」至少購買一次者漲3.12%，且368個查價項目群中，超過七成價格上漲，房租部分則漲2.61%，仍是28年半以來次高。

2024年全年平均CPI年增率則漲2.18%，已連三年超過2%，其中服務類漲勢最為顯著，達2.45%，商品類漲1.89%。

觀察物價走勢，曹志弘分析，12月核心CPI漲1.65%，已自2022年第4季高點2.85%，連八季緩步收斂，核心CPI並自去年4月開始連九個月漲幅小於2%，雖然服務類漲勢仍大於2%，但也已連五季漲幅縮小。因此主計總處預估，2025年通膨率漲幅為1.9%，有望回落2%以下。

曹志弘還說，觀察國際農工原物料價格，由於主要國家需求仍較疲弱，去年12月基本金屬價格受基數影響漲跌互見，但黃豆、小麥、玉米價格則較前年下跌一成，國際農工原物料價格相對平穩，對國內物價具有穩定作用，12月進口物價指數以美元計價跌0.3%，更是連續26個月下跌。

此外行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增率，從2022年平均5.02%，2023年降至4.8%，2024年更降至0.52%，呈現明顯收斂。

與主要國家比較，2024年11月我國CPI漲2.08％，日本漲2.9％，美國漲2.7％，歐元區漲2.2％，新加坡漲1.6％，南韓漲1.5％，香港漲1.4％，中國大陸漲0.2％；2024年12月我國漲2.1％，南韓漲1.9％。