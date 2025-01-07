中科擴建二期用地契約確認中 中科盼興農保障會員權益
有關中科擴建二期計畫用地取得，中科管理局7日表示，感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策支持本案，興農公司已簽訂協議價購同意書，同意以協議價購方式辦理，仍待興農公司確認內部程序，目前雙方尚未簽訂協議價購契約。
有關會員球證是否納入補償部分，因球證屬於興農公司與高爾夫球會員的私權關係，並經內政部函釋，球證非屬補償項目。
但基於國家立場，高爾夫球證會員受社會高度關注，政府為兼顧各方權益，將會員球證權益保障議題納入協議價購進行協商，中科管理局盼後續興農公司與球證會員能達成協議，對興農公司、高爾夫球會員及國家重大經濟建設，提升台灣科技競爭力，創造三贏局面。
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