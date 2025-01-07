快訊

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒「下午遭停業」 今晚直擊仍在供餐

反轉？陸男星泰緬邊境失聯 機場接送司機曝「疑點」：不像被迫或被綁架

中科擴建二期用地契約確認中 中科盼興農保障會員權益

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

有關中科擴建二期計畫用地取得，中科管理局7日表示，感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策支持本案，興農公司已簽訂協議價購同意書，同意以協議價購方式辦理，仍待興農公司確認內部程序，目前雙方尚未簽訂協議價購契約。

有關會員球證是否納入補償部分，因球證屬於興農公司與高爾夫球會員的私權關係，並經內政部函釋，球證非屬補償項目。

但基於國家立場，高爾夫球證會員受社會高度關注，政府為兼顧各方權益，將會員球證權益保障議題納入協議價購進行協商，中科管理局盼後續興農公司與球證會員能達成協議，對興農公司、高爾夫球會員及國家重大經濟建設，提升台灣科技競爭力，創造三贏局面。

中科 內政部 高爾夫

延伸閱讀

警察年改衝擊退撫基金 內政部：現職警察恐提早退離

中科擴建二期計畫用地 管理局：尚未簽協議價購契約

年關前求職 中彰投分署彰化推7場徵才釋上千工作

台積神勇 股價、市值登頂…外資提前押寶法說行情

相關新聞

高齡家庭更苦！CPI年增率連四年破2% 去年2.37%高於全體平均

主計總處今日發布2024年全年消費者物價指數（CPI）年增率2.18%，同步發布高齡家庭（戶內人口皆為65歲以上）CPI...

美台商會：台灣受美國企業信任 已形成信任生態系

美國川普新政府上台前，美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert J. Hammond-Chambers）先率團...

12月蔬菜大漲3成創40個月最大增幅 CPI連3年破2%

主計總處今天公布2024年12月消費者物價上漲率（CPI）為2.10%，去年全年CPI則上漲2.18%，連續3年突破2%...

外銀預測聯準會今年降息2次 美元上半年維持強勢

美國新任總統川普即將於本月20日上任，面對來勢洶洶的川普2.0，由於加關稅引發的通膨疑慮，可能讓聯準會重新評估降息步驟；...

連三年破通膨警戒線！2024年全年CPI年漲2.18% 外食房租漲幅驚人

主計總處今天發布2024年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.10%，2024年全年CPI年增率2.18%，與主計...

外貿協會接待美臺商會訪團 聚焦臺美經貿未來

以促進臺美商業及貿易關係為主，且為台美雙方間最具影響力民間組織之一的美臺商業協會( US-Taiwan Business...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。