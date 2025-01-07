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美台商會：台灣受美國企業信任 已形成信任生態系

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
貿協董事長黃志芳（左）致贈韓儒伯會長（右）代表我國優勢產業之晶圓。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳（左）致贈韓儒伯會長（右）代表我國優勢產業之晶圓。圖／貿協提供

美國川普新政府上台前，美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert J. Hammond-Chambers）先率團訪台，外貿協會董事長黃志芳於日前接待訪問團，並邀請國內相關產業領域龍頭企業共同與會，雙方就經貿關係及產業合作機會等進行交流。

黃志芳表示，美台商會長期以來致力促進美國與台灣之間的商業關係，是雙方間重要的橋樑，如今面對全球快速變革的新時代，特別在AI領域的迅速發展，美國即將上任的新政府積極著眼「美國再工業化」為重要目標，以應對未來的挑戰。台灣憑藉在AI、半導體、ICT以及其他尖端領域的產業優勢，將成為不可或缺的助力，更是美國可信賴的重要夥伴。

韓儒伯指出，「信任」是推動美台經濟與商業合作的核心基石，台灣已是受到美國及國際企業信任的夥伴，企業之間的長期合作，形成一個信任的生態系，因此即便新政府上台，這份信任都將延續。韓儒伯進一步表示，他對於美台雙方在既有信任基礎上延續合作深具信心，更期待美台企業界在未來雙方經貿互動中，發揮更重要的作用。

川普上任後，貿協就海外大型活動登場，今年8月14日至16日將在德州達拉斯舉辦第二次的美國台灣形象展，展示台灣在全球供應鏈中所扮演的重要角色，並透過佈局美國投資論壇及CEO主題演講等兩大論壇，引領產業合作與對話，打造對美經貿及產業交流的旗艦平台。

USTBC訪團業者合影。圖／貿協提供
USTBC訪團業者合影。圖／貿協提供

川普 新政府 美國

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