經濟部推動泛官股售電公司成立 TOWIA 表態這樣說

針對經濟部推動由泛官股與民間企業成立售電公司「台灣智慧電能（台智電）」，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）7日表示，協會支持並肯定公私部門協力成立整合性售電平台，此舉將為台灣能源轉型注入強大助力。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）指出，台灣目前已有超過120家外商、本土企業加入RE100，這些企業需要在 2050年前達成100％再生電力使用的目標。「台灣智慧電能」將為用戶提供更為彈性及多元的購電機制，該平台由信用評級良好的泛官股和民間企業共同參與，透過統購分銷的方式，向多數離岸風場購買綠電，再一站式的提供較小採購量、購電年期短的多元綠電商品給企業，可望降低企業直購離岸風電的採購門檻，加速台灣2050淨零轉型目標。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）並提到，台灣離岸風電從第三階段區塊開發起，各風場專案不再仰賴躉購費率，而是透過與購電方簽訂企業購售電契約（CPPA）作為風場收益，CPPA也成為離岸風電專案融資的評估關鍵及還款來源。然而CPPA因承購期程一般較長、購電量較大且受限於國際信評的高門檻條件，難以滿足部分企業的購電需求，台智電的成立目的正是為了解決這些挑戰，提供更多購電彈性。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）並指出，隨著環境部計畫於2025年開徵碳費，並擴大碳盤查範圍，新增對象將涵蓋百貨、量販業、交通業等，預計將新增約500家企業、 20,000家門市需登錄碳盤查資訊。除了已加入RE100的公司，台灣企業將面臨更大的碳管理壓力，需積極採取措施擴大再生能源使用，以實現自主減碳目標。在淨零目標與碳定價政策的推動下，台灣企業對再生能源的需求預期將持續穩健成長。

根據經濟部能源署資料指出，離岸風電每1MW的減碳量約為2,000噸，減碳效益在臺灣目前使用的再生能源項目中居冠，更有助於台灣達成淨零轉型目標。能否建立更靈活且多元的購售電機制，讓更多企業能取得充足綠電以達減碳目標，將成為提升台灣企業國際競爭力的重要關鍵。

賴清德總統於去年世界地球日提出的「第二次能源轉型」策略，強調建立智慧共享的綠能策略。台灣離岸風電產業協會（TOWIA）認為，成功的轉型不僅要加速多元再生能源的開發，更需要同步推動購電與售電模式的轉型，打造在綠電時代中能有效支持產業鏈各方需求的完整運作機制。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）指出，離岸風電產業在台灣發展已超過十年，從示範階段，經歷潛力場址階段，如今進入區塊開發，已有實績證明離岸風電有供應量充足、發電效率高且穩定等特性，是優質的綠電來源，尤其在東北季風盛行時，離岸風電更能穩定輸出電力，以2024年10月為例，離岸風電連續輸出之電量可供應近1,000萬個家戶一日用電，也進一步擴大燃煤機組降載幅度。

此外，根據已經運轉的風場發電數據，夏季發電效能仍可達其風場全年發電量的40%以上，顯見離岸風電全年度發電量均有助於台灣供電穩定，台灣已然步入離岸風電發展的關鍵時期。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）強調，台灣的供應鏈需要綠電的支持，才能在全球淨零轉型的浪潮中保持競爭力，整合性的售電平台是國內外開發商及國內綠電用戶的共同期待，因此樂見「台灣智慧電能公司」的成立，期待其能有效整合綠電供需市場、降低綠電進入門檻，進一步穩健離岸風電市場，推動台灣企業加速邁向淨零轉型，也為打造綠色供應鏈的最後一哩路提供強大支撐。