卓揆盼解決台美雙重課稅問題 啟動台美第二階段談判

行政院長卓榮泰7日接見「美國台灣商業協會」（USTBC）訪團一行時表示，臺美經貿關係持續深化，期盼美國新政府上任後，臺美雙方能在既有厚實的基礎上，發展出更多、更新、更好的雙邊關係，達到合作、共贏的目的。卓也期盼USTBC持續向美國政府表達解決臺美雙重課稅問題的重要性，並期待「臺美21世紀貿易倡議」第二批協定談判能儘早展現成果。

卓榮泰致詞時首先感謝USTBC積極推動臺美企業交流合作，半年內二度率領企業代表來臺訪問，尤其本次訪團組成產業類別多元，涵蓋半導體、金融、國防、學術及醫療等領域，展現臺美雙方多元合作關係。

卓榮泰指出，儘管近年來面對全球疫情及地緣政治緊張等挑戰，但臺灣在全體國人共同努力，以及其他民主夥伴國家協助下，於2016至2023年的平均經濟成長率仍達3.2%，2024年更預測達4.27%，其中半導體產業扮演相當重要的角色，同時新創、傳統產業及中小企業也做出相當大的貢獻。

為持續強化臺灣經濟體質、均衡臺灣發展，卓榮泰表示，行政院已多次召開「經濟發展委員會」，針對「創新經濟」、「均衡臺灣」、「包容成長」三大主要議題進行討論，並達成許多重要決議，包括提出「兆元投資國家發展方案」、「國家人才競爭力躍升方案」、「中小微企業多元振興發展計畫」、打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」等；此外，政府也在「均衡臺灣」概念之下，將全臺劃分為「六大區域產業及生活圈」，並推出超過140項重要地方基礎建設。另一方面，「投資臺灣三大方案」已延長至2027年，將持續強化世界各國企業及人才對臺灣的投資信心，預估3年可創造6,000億元投資金額及4萬個就業機會。

談及臺美經貿關係，卓榮泰指出，「臺美21世紀貿易倡議」首批協定已於2024年12月10日生效，希望第二批協定談判能夠盡早進行，並期待透過「臺美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「臺美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等雙邊合作基礎，進一步深化臺美雙方合作基礎。卓院長特別感謝美國行政及立法部門對解決臺美雙重課稅問題採取積極立場，有助促進雙向投資及合作，期盼USTBC持續向美國政府表達此議題的重要性，為雙方產業及人民創造投資利益。

卓榮泰也感謝美國國防部去年發布「國防產業戰略」（NDIS），將臺灣納入友岸外包（friend shoring）的全球網絡之中，給予臺灣加入美國國防產業供應鏈的機會。卓院長強調「科技就是國力，經濟安全就是國家安全」，未來臺灣也會持續與民主夥伴國家深化產業與國防等各方面合作。

卓榮泰指出，美國總統當選人川普的新政府即將上任，行政院對此已召開臺美經貿工作小組，由副院長鄭麗君及秘書長龔明鑫共同領軍，希望未來能夠加大臺美雙方的經貿、投資、採購等合作，包括能源、農產品、科技產品、醫療產品等項目，都是我國合作的對象。卓院長也期盼在美國新政府上任後，能夠在臺美既有厚實的基礎上，發展出更多、更新、更好的雙邊關係，達到合作、共贏的目的。

隨後，訪團團長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致詞時表示，美國即將在幾周內進行民主權力的轉移，美國商界普遍認為美臺關係是健康且蓬勃發展的，不論在前總統蔡英文任內，或是現任賴總統，過去8年美臺雙邊關係穩定發展，並創造許多新的機會。

韓儒伯指出，目前臺灣對美國的對外投資占總投資的30%，避免雙重課稅已成為美臺關係的重要議題，透過雙方簽署「避免雙重課稅協定」，將有助於促進雙邊投資。韓儒伯會長說，美國企業界都在期待未來川普政府上任後的貿易政策走向，將會帶來哪些機會與挑戰，期望美國新政府上任後，美臺關係能夠保持延續性、透明性及穩定性，USTBC會員們也將持續與臺灣政府繼續合作交流。