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老年家庭物價壓力更重 去年2.37%、連四年高於通膨警戒線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處7日公布2024年高齡家庭通膨率2.37%，比平均通膨2.18%來得高，顯示老年家庭面對更高的物價壓力，惟已低於2023年2.8%、2022年3.12%。但連續四年皆是高於2%通膨警戒線，而且皆高於整體平均值。

其中，食物類、醫藥保健類及居住類分別漲3.63%、3.12%及2.25%。

主計總處表示，原因是高齡家庭CPI在食物類及醫療保健類支出占比（權重）較高，加上相關價格也漲，因此高齡家庭CPI皆高於全體平均值，意味高齡者忍受比一般家庭更高的通膨壓力。

主計總處於去年首度公布高齡家庭CPI，今年第二次公布，主計總處並回溯自2018年起試編結果，自2019年起至2022年，高齡家庭消費者CPI分別是0.86%、0.15%、2.09%、3.12%，全體CPI年增率則為0.55%、-0.23%、1.97%、2.95%，高齡家庭約比全體CPI高出0.12~0.38個百分點。

CPI 壓力 通膨

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