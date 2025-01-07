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高齡家庭更苦！CPI年增率連四年破2% 去年2.37%高於全體平均

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣進入超高齡社會，高齡家庭消費者物價指數（CPI），醫療支出所占權重較全體國人還高。圖/本報資料照片
台灣進入超高齡社會，高齡家庭消費者物價指數（CPI），醫療支出所占權重較全體國人還高。圖/本報資料照片

主計總處今日發布2024年全年消費者物價指數CPI）年增率2.18%，同步發布高齡家庭（戶內人口皆為65歲以上）CPI年增率為2.37%，高於整體平均值，而且是自2021年以來連續四年破二，顯示高齡家庭較一般人承受更重物價之苦。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解讀，2024年高齡家庭漲幅較全體家庭高0.19個百分點，主因漲幅較大的食物類及醫藥保健類支出占比（權重）較高所致。

曹志弘表示，高齡家庭不像一般家庭有學費、育兒等支出，主要權重集中食物、居住及醫療保健三大類支出，這三大類又剛好是近年漲幅較大者，因此高齡家庭CPI年增率較整體平均高。

根據主計總處資料顯示，高齡家庭2024年CPI年增率2.37%，在此之前的前三年，分別是2021年2.09%、2022年3.12%、2023年2.80%，雖然也在2022年高點後逐年下降，但連續四年皆是高於2%的通膨警戒線，而且皆高於整體平均值。

2024年高齡家庭CPI年增率2.37%，其中食物類年增率達3.63%最高，其次是醫療保健類年漲3.12%，居住類年漲2.25%排名第三。

曹志弘解讀，過去年幾年外食類漲幅擴大，因此高齡家庭食物類增幅最大。醫療支出則因掛號及部分藥物負擔漲價，長者相關支出負擔也增加。至於居住類，雖然國人自住比率很高，但我國跟其他國家如美國、日本、新加坡等國相同，即使是自有住宅者，也會設算租金反映權數，因此房租漲勢增加，長者居住類CPI漲幅也會增加。

從權重分布觀察，一般家庭CPI權重較大者為食物類、其次是居住類，交通及通訊類排名第三；但高齡家庭則以居住類權重最大，其次是食物類，醫療保健類排名第三。

曹志弘表示，各主要國家的高齡家庭，都是以醫療及居住等退休相關支出最大。

CPI 消費者物價指數

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