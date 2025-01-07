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星展估台灣今年經濟成長3% 央行利率可能按兵不動

中央社／ 台北7日電

進入2025年，星展集團今天指出，全球經濟動能將穩定成長、通膨降溫、利率下降的正常化發展，並預估台灣經濟成長率為3%、消費者物價指數（CPI）年增率為1.9%，央行的貨幣政策則回歸中性立場，估今年利率將按兵不動。

星展銀行（台灣）今天舉行2025年第1季台灣經濟展望，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享經濟前景看法。

馬鐵英指出，2025年全球經濟呈現成長穩定、通膨降溫、利率下降的正常化發展。

馬鐵英指出，星展估台灣2025年經濟成長率為3%，低於2024年的4.4%，主要是去年經歷強勁成長，今年消費、投資隨著財富效應減弱放緩，不過出口持續受惠於人工智慧（AI）、半導體支撐擴張，惟今年年增率將趨緩。

星展集團指出，根據歷史經驗，全球半導體產業通常會維持30個月左右的擴張期，目前的擴張期自2023年9月開始，可能持續至2025年底。

台灣通膨部分，馬鐵英預估，2025年通膨率為1.9%，仍處於1.5%至2%區間的上半段。去年台灣經歷颱風、電價調漲與房租上漲之後，今年食品與住房價格的通膨率預計將放緩。加上若全球原油價格維持在每桶70至80美元，交通運輸的通膨率也可能保持低檔。

馬鐵英表示，台灣今年通膨預期稍為回落，加上貨幣政策回歸中性立場，預估央行今年升息或降息的可能性不大。

隨美國總統當選人川普即將上任，馬鐵英說，在川普2.0階段，美中貿易戰與科技戰可能再度升級，並對台灣造成間接影響。川普威脅對中國進口商品徵收60%的關稅，將影響在中國運營的台商。

馬鐵英分析，在中國的台商供應鏈策略應該注重內銷增加與出口下降，例如資通訊產業末端的手機、電腦代工廠。

馬鐵英進一步指出，若川普對各國實施關稅，台灣相對價格競爭力影響不是很大。她說，關稅是川普提出的談判籌碼，在川普1.0時代就有些國家和美國達成協商，取得美國關稅豁免，台灣未來也可能採取類似策略。

星展集團展望台灣2025年經濟5大機遇，分別為人工智慧（AI）將持續推動台灣電子供應鏈成長，綠色能源有望在今年加速成長，台灣將步入超高齡社會的銀髮經濟，和亞洲資產管理中心帶動的財管行業增長，並持續鼓勵台灣企業採中國加一策略。

川普 通膨

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