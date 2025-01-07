瑞銀：若川普下半年調高關稅 整體影響落在2026年
美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任，瑞銀（台灣）今天指出，若美國今年下半年上調對其他國家的關稅，整體影響將在2026年明顯感受，若各國競相提高關稅、啟動貿易戰，將打擊全球經濟發展。
瑞銀今天舉行2025年經濟與投資展望媒體簡報會，財富管理南亞太區投資總監鄭汪清表示，目前美國處於經濟不錯、就業強勁、通膨下滑的「金髮女孩經濟」表現，整體美國經濟衰退的可能性很低。
鄭汪清指出，川普上台後恐在2025下半年對貿易逆差國上調關稅，特別是中國、墨西哥、加拿大、越南等國，整體經濟影響要在2026年以後感受到，若各國競相提高關稅、產生貿易戰爭，將對全球經濟產生很大影響。
至於美國貨幣政策部分，鄭汪清指出，儘管市場普遍認為美國聯準會（Fed）今年只降息1碼（0.25個百分點），不過瑞銀估今年Fed分別會在3月、9月各降息1碼，2025全年共2碼。
鄭汪清進一步分析，日本央行（日本銀行）則會在今年第1季升息0.25個百分點，但目前美元仍強，瑞銀估3個月日圓兌美元目標價為150價位。
另外，瑞銀認為，因各國央行持續買入黃金，後市需求仍然強勁，並預估到今年底前有望上看每盎司2900美元；此外，當股債下跌時，黃金也能作為很好的避險商品。
瑞銀台灣區總經理及財管負責人蘇韋毓分享，回顧2020年以來，市場經歷疫情、地緣政治紛爭與通貨膨漲等問題，今年起則應關注美國政治演變、中國經濟措施、地緣政治風險、各國央行持續降息腳步和科技轉變。
蘇韋毓說，今年隨全球央行降息，讓股債另類投資產生正面影響，加上科技演變，人工智慧（AI）提升生產力是這個世代的投資機會，投資者也應謹慎樂觀、分散風險。
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