外銀預測聯準會今年降息2次 美元上半年維持強勢

美國新任總統川普即將於本月20日上任，面對來勢洶洶的川普2.0，由於加關稅引發的通膨疑慮，可能讓聯準會重新評估降息步驟；兩家外銀今天預估，聯準會今年可能降息兩次，降幅總計50個基本點。

市場上有些預期聯準會今年只會降息一次，不過瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清表示，瑞銀判斷今年聯準會降息兩次，每次25基點，時間別在3月跟9月。

鄭汪清表示，主要是因為去年10、11月美國的通膨有反彈跡象，儘管通膨反彈並不大，但已讓聯準關注焦點從之前的就業市場，轉向針對通膨，也讓降息預期，從去年的四次改為今年的兩次。

同樣也是預期聯準會今年將降息兩次，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，預期聯準會今年兩次降息時間點都在上半年，分別調降25基本點，終端利率來到4％。

馬鐵英同時表示，在匯率方面，美元上半年仍保持強勢，相對的亞幣和非美貨幣對美元都會有貶值壓力，只是程度上的不同；相較於去年市場關注日圓息差對於日圓匯價的影響，今年更多的關注會在川普關稅政策落地，對中國大陸實施關稅造成人民幣的反應。

去年備受市場關注的日圓，馬鐵英認為，今年日本銀行將繼續升息，相較於美國降息50基點的預測，星展估計日銀全年升息兩次，共50基點。