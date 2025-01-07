連三年破通膨警戒線！2024年全年CPI年漲2.18% 外食房租漲幅驚人

主計總處今天發布2024年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.10%，2024年全年CPI年增率2.18%，與主計總處去年11月底預測值完全相同，這也是從2022年以來連續三年全年通膨指數破二。其中房租類全年年增率達到2.45%，外食年漲3.14%，都讓外食族及房客吃盡漲價之苦。

從2021年8月開始就逐步升高，全年通膨指數1.95%。2022年2.95%、2023年2.50%，加上2024年2.18%，連續三年破通膨警戒線。

回顧2024年前三季CPI年增率都是2%以上，第四季直到9月才降到2%以下，但11月又因颱風影響蔬果價格，再度升到2.08%，12月也在2.10%，顯示物價警報並未完全解除。

2024年12月CPI年增率2.10％，主要蔬菜受先前接連颱風豪雨及上年同月低基數影響，漲幅飆上30.69%，水果、食用油、水產品及外食費等食物類價格也上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源價格，核心CPI年增1.65％。

從2024全年來看，全年CPI漲2.18％，其中商品類漲1.89％，服務類漲2.45％；若扣除蔬菜水果，漲1.81％；核心 CPI 漲1.88％。其中房租及外食費在2024年漲勢完全未歇，將成為今年物價最大變數。