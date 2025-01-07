四接遭疑排放硫氧化物 台電：天然氣本身幾乎不含硫

環團今天質疑協和環評書內記載硫氧化物排放值，台電說明，天然氣本身幾乎不含硫份，因此燃燒後所排出的硫氧化物幾乎為零，台電實際檢測新設燃氣機組的煙氣排放所含硫氧化物，幾乎量測不到數值。

台電表示，環評制度本身要求開發單位須採最嚴苛情境進行環境影響評估，因此以所購買天然氣合約的規定含硫量最大值每標準立方公尺含硫量35毫克，推估硫氧化物排放濃度為0.8ppm，估算的硫氧化物年排放總量為242.7噸，此為最大排放量，僅作為環評管制依據，實際排放的量測值近乎為零。

對於今天特定人士召開記者會反對四接規劃，台電下午透過新聞稿表示，永續能源本就在推動，但無法解北部用電燃眉之急。減煤、去油、少空污，並維持穩定供電是首要目標，反對天然氣實質等於「不發電、不供電、不換油、不換煤」的「四不立場」。

隨著北東電網內機組陸續除役，台電預估供需缺口將達470萬瓩，同時呼籲正視北北基未來用電需求，勿持四不立場反對四接，實現穩定供電與環境永續的雙贏目標。

台電表示，天然氣發電具備低碳的優點，能配合再生能源快速升降載，已被全球各國視為能源轉型過程中重要的橋接能源，特定人士堅決反對天然氣發電，對於台灣邁向2050淨零排放並無實質正面影響。

台電表示，協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，亦可減少96%的空污排放、52%的溫室氣體排放，就地新建自主電源也能維持供電的區域平衡，穩供電、減排放，才符合基隆在地民眾的殷切期盼。