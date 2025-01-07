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外貿協會接待美臺商會訪團 聚焦臺美經貿未來

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳（左）致贈韓儒伯會長（右）代表我國優勢產業之晶圓。貿協提供
外貿協會董事長黃志芳（左）致贈韓儒伯會長（右）代表我國優勢產業之晶圓。貿協提供

以促進臺美商業及貿易關係為主，且為台美雙方間最具影響力民間組織之一的美臺商業協會( US-Taiwan Business Council, USTBC），本周由會長韓儒伯（Rupert J. Hammond-Chambers）率團來台進行交流訪問。外貿協會黃志芳董事長於1月6日接待該訪團，並邀請國內相關產業領域龍頭企業共同與會，雙方就經貿關係及產業合作機會等進行交流。

黃志芳表示，自2019年率團參加泰國曼谷「印太商業論壇」 起，便與美臺商會主席，前美國國務次卿柯拉克(Keith Krach)結下緣份；美臺商會長期以來致力促進美國與台灣之間的商業關係，是雙方間重要的橋樑。如今面對全球快速變革的新時代，特別在AI領域的迅速發展，美國即將上任的新政府亦積極著眼「美國再工業化」為重要目標，以應對未來的挑戰。臺灣憑藉在AI、半導體、ICT以及其他尖端領域的產業優勢，將成為不可或缺的助力，更是美國可信賴的重要夥伴。

美臺商業協會會長韓儒伯指出，「信任」是推動美臺經濟與商業合作的核心基石，臺灣已是受到美國及國際企業信任的夥伴，企業之間的長期合作，形成一個信任的生態系，因此即便新政府上台，這份信任都將延續。韓儒伯進一步表示，他對於美臺雙方在既有信任基礎上延續合作深具信心，更期待美臺企業界在未來雙方經貿互動中，發揮更重要的作用。

此外，外貿協會將於今年8月14日至16日在德州達拉斯舉辦第二次的美國臺灣形象展，展示臺灣在全球供應鏈中所扮演的重要角色，並透過佈局美國投資論壇及CEO主題演講等兩大論壇，引領產業合作與對話，打造對美經貿及產業交流的旗艦平台。

USTBC訪團業者合影。貿協提供
USTBC訪團業者合影。貿協提供
外貿協會黃志芳董事長於1月6日接待該訪團，並邀請國內相關產業領域龍頭企業共同與會，雙方就經貿關係及產業合作機會等進行交流。貿協提供
外貿協會黃志芳董事長於1月6日接待該訪團，並邀請國內相關產業領域龍頭企業共同與會，雙方就經貿關係及產業合作機會等進行交流。貿協提供

外貿協會 美國 黃志芳

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