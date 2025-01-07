強化綠氫科技發展 台德三度續簽MOU

為強化我國與德國的科技合作，雙方於2009年首次簽署雙邊合作備忘錄（MOU），今年完成第三次續約，而此次將深化綠氫科技的發展。國科會與德國宏博基金會（Alexander von Humboldt Stiftung，AvH）本月6日辦理續約，將持續推動德籍研究人員研究獎學金計畫，資助德國優秀年輕科學家來台從事研究。

本次續約由國科會主委吳誠文及宏博基金會主席Prof. Robert Schlögl代表雙方簽署，並邀請曾榮獲宏博研究獎之學者參與，包括院士吳茂昆、院士李德財、教授黃炳照及教授丹尼爾包曼。

吳誠文表示，自己去年9月赴德國與聯邦高等教育及研究部辦理第一屆台德科技合作會議時，曾赴宏博基金會拜會Schlögl，雙方均相當肯定此項合作對台德關係和科技發展之貢獻，並期待未來能有更多的合作。

在德國有「綠氫科技的第一把交椅」美名的Schlögl也說，德國政府定位綠氫是「策略性的未來領域」，認為氫氣將在全球工業脫碳目標中發揮關鍵作用。所以氫能也是台德科研合作協議（Science and Technology Arrangement, STA）下的重點合作領域，雙方共同補助3件第1期台德氫能合作計畫，並於去年10月開始執行。

國科會指出，AvH以資助全世界各國優秀科學家而聞名，「宏博研究獎」是德國頒授給德國境外之國際學者的最高榮譽之一，旨在推崇獲獎者的終身學術成就，表彰在學術研究上提出重要基礎發現、新理論，或是在所屬學門已具有長遠影響並且在未來可能繼續發展卓越研究成果的學者，台灣已有10位學者獲得此項殊榮。而AvH每年也提供大約600個宏博研究獎學金名額，對象包括年輕博士後研究人員及知名學者，獲得AvH資助的學者，將獲得「宏博學者」(德語稱Humboldtianer）的終身榮譽頭銜，目前台灣已有超過百人獲得這項榮譽。