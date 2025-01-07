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美元強勢將延續？瑞銀2025投資展望：美債、黃金與 AI 成焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓。攝影／崔馨方
瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓。攝影／崔馨方

瑞銀全球財富管理投資總監辦公室（CIO）於7日舉辦2025年經濟與投資展望記者會。瑞銀指出，美元強勢可能在中短期持續，2025年下半年關稅或上調，經濟影響將在2026年後顯現，而美股仍具上漲潛力，投資級債提供吸引力回報並有效管理風險。此外，黃金價格隨債務水準增加而走高，成為避險資產選擇。

瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓指出，展望未來，2025年全球市場將受到幾個主要因素影響，包括：美國政治、中國經濟、地緣政治風險，以及各國央行的貨幣政策等。然而對投資人來說，各國央行2025年持續降息、科技的轉變、人工智慧的發展等，可能將帶來投資機會。

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清分析，美國公債利率的下降是股市上漲的關鍵因素之一。近期美國公債利率上漲，主因市場擔心通膨上升會影響美國聯準會的降息計劃，並預測聯準會可能會降息兩次，分別在三月和九月，每次降25個基點。

在國際貿易方面，鄭汪清提到，川普若再次上任，可能推行更高關稅、放寬金融管制、延長企業減稅政策（稅率可能降至15%）、並加強移民限制等。其中，高關稅將推升高通膨，若對所有中國進口品課徵60%關稅，全球經濟也可能受貿易戰拖累。

值得留意的是，黃金的投資前景樂觀，價格可能會破每盎司2900美元，認為後市黃金需求仍然強勁，尤其是各大央行的需求等。

此外，中國為應對美國關稅，可能重演人民幣貶值等拖累效應，而中國過去已將部分貿易從美歐轉向金磚國家及東南亞國家，緩解貿易戰影響。

不過，值得注意的是，中國在電動車領域等已具競爭優勢。例如，小鵬汽車憑藉創新技術在東南亞市場廣受好評，而電動車的崛起顯示中國製造正在改變市場格局，對歐洲車企形成挑戰。

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清。攝影／崔馨方
瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清。攝影／崔馨方

美國公債

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