商業數據分析人才需求激增 商研院數據分析班再開課

商研院指出，隨著台灣企業積極推動數位轉型，對數據分析工具與技術的需求迅速攀升，以「數據為核心」的職務已成為未來發展的關鍵角色。為此，商研院數位創新學院受勞動部委託承辦「產業新尖兵試辦計畫」，特別推出「商業大數據分析人才養成班」，此課程目前已邁入第12梯次，即日起開放報名。符合參訓資格者，可享勞動部學費補助，並每月額外獲得8,000元學習獎勵金。

商研院表示， 近年來，企業對「商業數據分析」專業人才的需求激增，成為新增職缺數最多的領域之一，尤其是在零售、金融和科技行業需求最為迫切。隨著商業數據分析從開發階段轉向實際應用階段，以往需要技術人員處理的任務，現在已能由非技術人員獨立完成。未來，企業的成功將取決於其能否充分利用數據優勢，快速反應並即時應用於營運和服務，以創造競爭優勢。

商研院還提到，「商業大數據分析人才養成班」課程針對新手設計，從Excel、Power BI、GA到Python全程實作，並帶入物件導向程式設計與Django網站框架，輔以商務上的範例帶功能，由淺入深，完整涵蓋了從零基礎到進階程度的內容。為讓學員在學習與就業上更有自信，更安排了輔導考照的內容，最多可以取得八張證照。完成本課程後，將具備資料擷取、管理、與分析等能力，培養學員具備轉換跑道、從事大量資料處理相關行業之能力。

此外，課程所安排的內容皆依照企業對大數據分析人才的用人需求所規劃，結訓學員就業率達88%以上，大學學歷的平均薪資亦超過3.9萬，顯示本課程受訓完的學員符合企業的用人需求。

「商業大數據分析人才養成班」課程日期為2月17日至6月3日，週一至週五，受訓名額有限，敬請提早報名，亦歡迎參加1月14日所舉辦的課程說明會(https://www.surveycake.com/s/egO23)，詳細課程內容請參考課程網址：https://reurl.cc/kEVRo9，或電洽：(02)7707-4975，訓練總監 傅小姐。