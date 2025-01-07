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大動作併購翰林茶館 旗下擁有日出茶太的六角集團：跨足不同賽道

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
六角國際宣布併購翰林茶館。圖左為六角國際董事長王耀輝、右為翰林國際董事長王麗玉。記者林海／攝影
六角國際宣布併購翰林茶館。圖左為六角國際董事長王耀輝、右為翰林國際董事長王麗玉。記者林海／攝影

六角國際日前宣布以2.72億元併購翰林國際100%股權，六角董事長王耀輝今日表示，六角的主要品牌日出茶太專注外帶市場，翰林則有「飲＋餐」複合式的經營模式，可以補足缺口，透過集團資源整合，攜手擴大市場規模，提升台灣手搖茶競爭力。

作為台灣第一杯珍奶的創始品牌，翰林茶館在1986年由涂宗和創立，王耀輝表示，涂宗和在2年多前過世，而二代並沒有意願接班，是併購的原因之一。

據了解，翰林目前年營收超過4億元，全台有40家門店，幾乎都在百貨商場，且全為直營。六角國際執行副總、翰林茶館董事長王麗玉則表示，短期追求經營團隊的穩定，而台灣市場仍有相當大的發展空間，而近2年翰林相對沉寂，希望未來每年營收都還要能有10%以上的成長。

王麗玉指出，品牌價值是併購的是首要考量，翰林的歷史已經有40年，因此希望每年都要把品牌年輕化，並滿足消費者需求，希望每年有雙位數的店數成長，在初步資源整合後，今年有信心營收達到4.5億元左右，獲利率7~8%。

王耀輝也說，六角國際在全球63個國家都有布局，基礎相當深厚，在併購之後，經過一定的調整，會尋找翰林可以輸出國外的模式與機會，未來也希望六角變成平台，把台灣的餐飲品牌推廣出去。

六角的加盟體系相當強，但還需要了解經營模式，且翰林的門店都在百貨商場中，若是要加盟，流程相當複雜，因此目前沒有開放加盟的打算。

對於未來輸出海外的方向與時間點，王麗玉則表示，美國已經有3家透過代理商開出的門店，在品牌、菜單優化之後，國際化是必然的，很多事情是水到渠成。

併購 六角國際

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