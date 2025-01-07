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雜音鈍化 新興市場債轉為淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國上週首次申領失業金人數意外降至八個月低點，反映裁員相對溫和，勞動力市場仍保持韌性。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年1月1日止，投資級債淨流出至11.8億美元、非投資等級債淨流出4.9億美元，新興市場債轉為淨流入2.6億美元。

安聯投信表示，回顧近一週美國10年期公債殖利率幾乎持平，債券上漲居多。市政債與非投資級債表現較強，政府債相對較弱。市政債強勢表現可能是由於投資者尋求相對安全且具有稅收優惠投資選擇。市政債通常被視為低風險資產，特別是在經濟不確定性增加情況下，投資者更傾向於選擇這類資產來保護資本。

非投資級債券表現強勁，反映出投資者對收益型債券需求增加，主要考量在經濟增長和企業盈利能力改善背景下，這類債券與景氣連動性更高。相對而言，政府債券表現較弱，這可能是因為市場對未來利率走勢預期較為穩定，且投資者更傾向於尋找收益更高的投資機會。

展望後市，安聯投信表示，投資者應該考慮多元化投資組合，平衡風險與回報。有鑑於美國穩健的經濟前景，聯準會對降息保持謹慎；回顧過去較慢的降息周期，意味著基本面能夠提供市場表現支持；隨著2025年更多領域的獲利加速復甦，策略上多重資產仍可作為核心部位，持續參與主流趨勢投資契機，爭取優質收益的同時，平衡投組風險也參與輪動行情。另方面，因應降息循環啟動，美國短年期公司債與投資級公司債策略，有助於鎖定收益機會與平衡市場波動。

至於關注部分，安聯投信表示，在經濟不確定性增加情況下，適當配置一些防禦性資產，如投資等級債券和高品質信用債，可望提供投資組合相對穩定的收益和資本保護。同時建議關注美國經濟數據和政策變化，如就業數據、GDP增長率和聯準會貨幣政策，這些因素都會對市場走勢產生重要影響，根據最新數據和政策調整投資策略。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，保持長期投資視角，不被短期市場波動所影響，選擇具有穩定成長潛力的公司，並長期持有一段時間，以獲取長期回報，並定期檢查和調整投資組合，以確保風險在可控範圍內。總體來看，債券市場仍具有良好的投資機會，但需要保持謹慎，靈活應對市場變化。

債券 美國經濟

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