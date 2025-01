台灣安全策略座談會：川普新政府與亞太新局

隨著2024年美國總統選舉後川普新政府上台,其多元政策預期將對亞太地區帶來深遠影響,特別是在能源安全、產業布局及美中台三邊戰略動態方面。來自美國華盛頓的新戰略和政策研究所 (New Lines Institute for Strategy and Policy)專程來台,將於1月18日(周六)下午1點到5點,假台灣大學梁國樹會議中心(台大校總區頤賢館3樓),亞太和平研究協會(APPRI)舉辦川普新政府與亞太新局:台灣的綜合安全策略座談會,歡迎各界報名。

亞太和平研究協會(APPRI)這次特別選在川普就職前,邀請亞太和平研究協會 (Asia Pacific Peace Research Institute, APPRI)、台灣科技力智庫、台灣商業聯合總會共同舉辦,分享其政策可能對亞太地區帶來的深遠影響;並由國內外重量級學者專家:New Lines Institute 資深總監Eugene Chausovsky、資深政策分析師Milos Maggiore、亞太和平研究協會資深顧問Eric (Boomer) Chang、紐西蘭坎特伯里大學陳永福,國內學者:李鴻源、揭仲、王健全、翁履中、烏凌翔、吳崇涵等。內容包括:圓桌討論、危機模擬及實務策略分享,為台灣學界與企業界提供重要洞見及應對方案。

該座談會第一場將進行圓桌討論:從國防安全、科技安全、兩岸關係、能源安全等不同面向,針對川普新政府的多元政策分析,提供台灣政府與企業具體應對之道及建議。第二場:危機管理模擬推演展示/台灣能源安全的政策挑戰,期望提升政府與產業界危機應變能力、探討能源安全策略與政策結果、加強跨部門互動與實務合作。第三場:台灣企業的實務應對策略,講述在地緣政治挑戰中,台灣科技與製造業如何提升競爭力與韌性。有助國內企業對於川普新政府與亞太新局以及台灣的綜合安全策略增進了解。

亞太和平研究協會(APPRI)執行長翁履中表示,希望透過這次活動邀請更多企業界的人士參與,包括產業界、學界、駐台國外機構、代表處人員及媒體。有助國內人士更加了解未來國際情勢,歡迎企業界人士及對於該座談會有興趣者,請於1月10日前報名參加,報名網址https://asiapacificpeace.org/jan-2025-twn-conference,或洽電話:02-27325697分機205李秘書。