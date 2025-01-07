快訊

北韓證實試射新型極音速飛彈 金正恩：有助威懾太平洋敵人

他曝「高股息漲不動」酸：00915跌落神壇！準備換買0050、正2

台灣安全策略座談會：川普新政府與亞太新局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普新政府與亞太新局：台灣的綜合安全策略座談會(資料來源：亞太和平研究協會)
川普新政府與亞太新局：台灣的綜合安全策略座談會(資料來源：亞太和平研究協會)

隨著2024年美國總統選舉後川普新政府上台，其多元政策預期將對亞太地區帶來深遠影響，特別是在能源安全、產業布局及美中台三邊戰略動態方面。來自美國華盛頓的新戰略和政策研究所 (New Lines Institute for Strategy and Policy)專程來台，將於1月18日（周六）下午1點到5點，假台灣大學梁國樹會議中心（台大校總區頤賢館3樓），亞太和平研究協會(APPRI)舉辦川普新政府與亞太新局：台灣的綜合安全策略座談會，歡迎各界報名。

亞太和平研究協會(APPRI)這次特別選在川普就職前，邀請亞太和平研究協會 (Asia Pacific Peace Research Institute, APPRI)、台灣科技力智庫、台灣商業聯合總會共同舉辦，分享其政策可能對亞太地區帶來的深遠影響；並由國內外重量級學者專家：New Lines Institute 資深總監Eugene Chausovsky、資深政策分析師Milos Maggiore、亞太和平研究協會資深顧問Eric (Boomer) Chang、紐西蘭坎特伯里大學陳永福，國內學者：李鴻源、揭仲、王健全、翁履中、烏凌翔、吳崇涵等。內容包括：圓桌討論、危機模擬及實務策略分享，為台灣學界與企業界提供重要洞見及應對方案。

該座談會第一場將進行圓桌討論：從國防安全、科技安全、兩岸關係、能源安全等不同面向，針對川普新政府的多元政策分析，提供台灣政府與企業具體應對之道及建議。第二場：危機管理模擬推演展示／台灣能源安全的政策挑戰，期望提升政府與產業界危機應變能力、探討能源安全策略與政策結果、加強跨部門互動與實務合作。第三場：台灣企業的實務應對策略，講述在地緣政治挑戰中，台灣科技與製造業如何提升競爭力與韌性。有助國內企業對於川普新政府與亞太新局以及台灣的綜合安全策略增進了解。

亞太和平研究協會(APPRI)執行長翁履中表示，希望透過這次活動邀請更多企業界的人士參與，包括產業界、學界、駐台國外機構、代表處人員及媒體。有助國內人士更加了解未來國際情勢，歡迎企業界人士及對於該座談會有興趣者，請於1月10日前報名參加，報名網址https://asiapacificpeace.org/jan-2025-twn-conference，或洽電話：02-27325697分機205李秘書。

川普 新政府 美國

延伸閱讀

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

【專家之眼】台灣沒有樂觀的本錢：美中台三角關係演進

川粉4年前衝進議事廳 美國會如今確認川普當選

相關新聞

能源政策未環評 經部、環部挨轟

近年新增建燃氣機組與天然氣接收站紛紛闖關環評，多個環保團體昨天指出，相關能源開發政策完全未依法進行政策環評，導致開發無底...

台塑四寶市值剩9300多億…曾認台積電5%當原始股東！張忠謀揭募資和王永慶聊啥

千金難買早知道！張忠謀和王永慶的一段前麈往事。

光陽搶不回龍頭但奇襲Gogoro 三陽今年繼續笑看戰局？

拚了一整年，光陽先前訂下要奪回龍頭目標破局，2022年起連三年居於亞軍，且與三陽的差距比前一年更大。但價格戰的持續，仍然一定程度擠壓到電動機車的生存空間，加上Gogoro內憂外患不斷，2025年機車市場會是什麼樣的局面？

企業買低碳電 上限1億度

經濟部農曆年後將推出「RE30」低碳電，首年額度為16.6億度，初步規劃企業單一電號購買量為100萬度電，上限為1億度。...

四接環評審查 攻防再起

環境部最快於農曆年前審查台電四接環評，民間團體與台電攻防戰再起。民團批評台電散播缺電恐懼，台電昨（6）日表示，穩定供電需...

環團籲停止新能源開發案環評 經濟部：依法送審

近年新增建燃氣機組與天然氣接收站等環評紛紛上路，但環保團體呼籲，政策環評審查完竣前應停止所有新能源開發案的環評審查。對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。