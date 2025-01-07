快訊

北韓證實試射新型極音速飛彈 金正恩：有助威懾太平洋敵人

他曝「高股息漲不動」酸：00915跌落神壇！準備換買0050、正2

冷！13縣市低溫特報 苗栗恐6度以下

年化配息率8.1% 群益 ETF 00953B 次次填息股價創高 1/7最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

首檔票面利率鎖定6%以上的00953B群益優選非投等債ETF將在2025年1月8日進行第三次配息，根據群益投信官網資料顯示，第三次配息每股配發0.07元，若以近一日收盤價預估年化配息率約8.11%，優於多數ETF的配息水準。ETF理財達人表示，00953B是少數今年新成立的ETF中配息金額維持新高的，前兩次也都順利填息，股價又頻創新高表現出色，也讓受益人息利雙收。00953B將於2025年1月8日除息，收益配發日為2025年1月14日，想參與00953B第三次領息的投資人，最後買進日為2025年1月7日。

ETF理財達人指出， 00953B之所以配息維持新高又能次次填息股價頻創新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。投資人若想順勢卡位降息帶來的債市投資機會，可透過債券ETF來參與。

市場法人表示，回顧今年以來，市場對於降息預期雖反覆改變，但非投等債表現仍相對穩健突出，展望明年，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變，按照歷史經驗，在「軟著陸+預防性降息」的情境下，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。

ETF 美國經濟 配息

延伸閱讀

00919維持高股息傲氣！確定配息0.72元、年化配息率12% 今天最後買進

00918、00919除息大戲即將登場！ 專家「三大ETF投資道理」：配息是強制獲利

買聯電=幫外資收垃圾？網曝「還有得跌」勸早早換股

00687B今最後買進日配息0.38元！ 因「殖利率走高價格反向走低」布局好時機

相關新聞

能源政策未環評 經部、環部挨轟

近年新增建燃氣機組與天然氣接收站紛紛闖關環評，多個環保團體昨天指出，相關能源開發政策完全未依法進行政策環評，導致開發無底...

台塑四寶市值剩9300多億…曾認台積電5%當原始股東！張忠謀揭募資和王永慶聊啥

千金難買早知道！張忠謀和王永慶的一段前麈往事。

光陽搶不回龍頭但奇襲Gogoro 三陽今年繼續笑看戰局？

拚了一整年，光陽先前訂下要奪回龍頭目標破局，2022年起連三年居於亞軍，且與三陽的差距比前一年更大。但價格戰的持續，仍然一定程度擠壓到電動機車的生存空間，加上Gogoro內憂外患不斷，2025年機車市場會是什麼樣的局面？

企業買低碳電 上限1億度

經濟部農曆年後將推出「RE30」低碳電，首年額度為16.6億度，初步規劃企業單一電號購買量為100萬度電，上限為1億度。...

四接環評審查 攻防再起

環境部最快於農曆年前審查台電四接環評，民間團體與台電攻防戰再起。民團批評台電散播缺電恐懼，台電昨（6）日表示，穩定供電需...

環團籲停止新能源開發案環評 經濟部：依法送審

近年新增建燃氣機組與天然氣接收站等環評紛紛上路，但環保團體呼籲，政策環評審查完竣前應停止所有新能源開發案的環評審查。對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。