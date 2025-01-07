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霍爾索斯秀出Panther Lake 2025年將是英特爾關鍵一年、充滿期待

經濟日報／ 記者林薏茹／拉斯維加斯即時報導
霍爾索斯在演講尾聲拿出代號為Panther Lake的下一代行動平台處理器，預告將於下半年量產。林薏茹／攝影
霍爾索斯在演講尾聲拿出代號為Panther Lake的下一代行動平台處理器，預告將於下半年量產。林薏茹／攝影

英特爾CES 2025主題演講於美國拉斯維加斯當地時間6日上午登場，聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）預告下一代行動平台處理器將於下半年量產，採Intel 18A製程，對於目前Panther Lake的情況「非常滿意」，2025年將是英特爾的關鍵一年，對未來充滿期待。

霍爾索斯在演講尾聲拿出代號為Panther Lake的下一代行動平台處理器，預告將於下半年量產，採Intel 18A製程生產，強調會將Lunar Lake的所有優勢與架構提升到全新水準，目前已與主要客戶合作推廣中。

霍爾索斯強調，現在只是一月的第一周，還有一整年的創新之路要走，「隨著英特爾製程技術藍圖不斷推進，情況只會越來越好」，作為英特爾產品CEO，對於目前採用18A製程生產Panther Lake的情況來看，「我非常滿意」，「2025年是英特爾的關鍵一年，展望未來，我們充滿期待」。

英特爾於今年CES 2025展中端出多項產品，包括全新Intel Core Ultra 200V系列處理器，主攻企業應用等市場，及Intel Core Ultra 200HX和Intel Core Ultra 200H系列NB處理器，專為創作者和遊戲玩家打造，及為主流NB市場打造的Intel Core Ultra 200U系列處理器。

另外，英特爾也拓展Intel Core Ultra 200S系列桌上型處理器產品陣容，新增12款包含65W和35W產品，滿足主流桌上型PC使用者需求。

Intel 英特爾 處理器

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