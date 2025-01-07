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英特爾聯合執行長霍爾索斯：非常重視獨立顯卡市場 將持續戰略投資

經濟日報／ 記者林薏茹／拉斯維加斯即時報導
英特爾聯合執行長霍爾索斯強調，將持續在獨立顯卡領域進行戰略投資。林薏茹／攝影
英特爾聯合執行長霍爾索斯強調，將持續在獨立顯卡領域進行戰略投資。林薏茹／攝影

英特爾CES 2025主題演講於美國拉斯維加斯當地時間6日上午登場，對於英特爾獨立顯卡佈局，新任聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）表示，英特爾非常重視獨立顯卡市場，將持續進行戰略投資。

英特爾此次主題演講以「AI內部新時代」（AI Inside for a New Era）為題，由霍爾索斯與客戶運算集團高級副總裁Jim Johnson聯手主持。

談到英特爾GPU最新路線圖，霍爾索斯說，當英特爾首次宣布進入獨立顯卡市場的計畫時，許多人不看好英特爾的競爭力，「我不會說這段旅程輕鬆，但我們確實走了很長一段路」。

霍爾索斯透露，英特爾最近推出的Intel Arc B系列顯卡（代號Battleｍage）B580，根據第一代顯卡用戶回饋重新定義策略，改進IP組合，並專注於軟體，以提供玩家期待的體驗，從玩家反應來看，效果非常好。

霍爾索斯表示，英特爾將於下周推出第二款Battlemage產品Intel Arc B570 GPU，本周還會陸續發布許多新的邊緣與汽車繪圖產品，並在未來幾天內推出。

英特爾自2022年推出Arc架構的電競GPU後，傳出市占率始終掛零，將重新調整產品策略。不過，Michelle Johnston Holthaus強調，英特爾非常重視獨立顯卡市場，將持續進行戰略投資。

GPU 英特爾

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