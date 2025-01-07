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能源政策未環評 經部、環部挨轟

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導
天然氣接收站接連闖關環評，立委及環團要求應盡快補做天然氣能源開發的政策環評。圖為四接預定水域。記者黃義書／攝影
天然氣接收站接連闖關環評，立委及環團要求應盡快補做天然氣能源開發的政策環評。圖為四接預定水域。記者黃義書／攝影

近年新增建燃氣機組與天然氣接收站紛紛闖關環評，多個環保團體昨天指出，相關能源開發政策完全未依法進行政策環評，導致開發無底線更輾壓地方民意，控訴行政院、經濟部、環境部相關官員全都瀆職，要求政策環評未審查完竣前，先停止所有新能源開發案的環評審查。

環境部表示，環境部是受理環評審查的單位，政策環評應由經濟部提出，環境部不會要求經濟部必須提出政策環評。經濟部能源署說，規畫建置的燃氣電廠、協和四接天然氣接收站等重要能源開發案，都依據環評法送環境部進行環評審查，以預防及減輕開發行為對環境造成的影響，並責成台電於環評會中，向委員及國人大眾說明如何兼顧環境與北部用電的平衡。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，根據應實施環境影響評估之政策細項，水資源開發政策、能源開發政策、工業政策等都應進行政策環評，但是經濟部近十年來都未提出相關開發的政策環評或更新，監察院應主動調查及糾舉，政策環評未審查完竣前，先停止所有新能源開發案的環評審查。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，政府一邊喊二○五○淨零碳排，一邊卻不斷規畫開發三接到七接，然而天然氣也屬於高碳排化石能源，倉促的能源轉型競相興建天然氣接收站，不斷犧牲海洋環境作為代價，淨零碳排目標可能也無法達成。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，經濟部身為開發單位卻帶頭鑽環評漏洞，預計到二○三二年，國內將有七座液化天然氣接收站，總儲氣槽數量會達到四十九個，若以人均儲存量來比較，台灣會是日本的二點二倍、韓國的一點七倍，但經濟部卻刻意將每個開發案個別獨立送審，藉此迴避增氣的能源開發應進行整體政策環評。

民眾黨立委陳昭姿表示，現在天然氣接收站一個接一個冒出來闖關環評，呼籲應盡快補做天然氣能源開發的政策環評，讓增氣的能源政策能全面性審慎檢視環境影響層面。

環境部 環評

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