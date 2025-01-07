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企業買低碳電 上限1億度

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部農曆年後將推出「RE30」低碳電，首年額度為16.6億度，初步規劃企業單一電號購買量為100萬度電，上限為1億度。 圖／聯合報系資料照
經濟部農曆年後將推出「RE30」低碳電，首年額度為16.6億度，初步規劃企業單一電號購買量為100萬度電，上限為1億度。 圖／聯合報系資料照

經濟部農曆年後將推出「RE30」低碳電，首年額度為16.6億度，初步規劃企業單一電號購買量為100萬度電，上限為1億度。企業可因此減少碳費支出、並取得綠電憑證，滿足國際客戶要求。

依規劃，台電自建案場綠電一年約46億度，包含光電、離岸風電、小水力。台電今年將拿出5億度綠電，混合現在工業用電，將供應16.6億度的RE30低碳電力，並將逐年提高供應量，目標是2027年提供100億RE30低碳電，協助我出口供應鏈達成2030年綠電占比三成的階段性目標。

台電RE30電價每度訂為4.88元，規畫2025年選購享有早鳥優惠價，每度4.82元，考量特高壓用戶年平均用電量約1億度，台電也設定企業單一電號購買量上限為1億度，另為控制成本，購買量下限設定為100萬度。

企業選購RE30有兩大誘因，一是可減少碳費支出，企業選購RE30低碳電，因綠電占三成，減碳三成，等於約略是碳費打七折；二是可取得綠電憑證，也就是綠電使用證明書，可量化計算減碳效益，亦可應用於溫室氣體盤查、製作ESG企業責任報告書、申請環保標章、綠色工廠、各指標及獎項等等。

簡言之，RE30價格略高於產業平均電價4.27元，但對企業來說，碳費可以減少、且排碳係數降至0.337，優於鄰近日韓等競爭對手，又能取得30%綠電憑證，可協助有RE要求或外銷歐洲面臨歐盟碳邊境調整機制（CBAM）壓力的出口業者維持國際競爭力。

E3 台電 綠電

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