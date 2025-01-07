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四接環評審查 攻防再起

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
環境部最快於農曆年前審查台電四接環評，民間團體與台電攻防戰再起。記者黃義書／攝影
環境部最快於農曆年前審查台電四接環評，民間團體與台電攻防戰再起。記者黃義書／攝影

環境部最快於農曆年前審查台電四接環評，民間團體與台電攻防戰再起。民團批評台電散播缺電恐懼，台電昨（6）日表示，穩定供電需以「區域平衡」為核心，隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩和平電廠的130萬瓩可用，供應量遠低於區域需求，屆時北東電網缺口達470萬瓩以上。

環保團體昨日召開記者會，接收站相關政策未依法進行政策環評，導致開發無底線、輾壓地方民意，要求政策環評尚未審查完竣前，先停止所有新能源開發案的環評審查。

經濟部接續開發天然氣接收站，而位於高雄的七接，日前在環境部僅經過一次初審、一次大會就過關，引發環團質疑。

環境部最快春節前再次開會審查四接案，環團昨日再拋政策環評議題，攻防趨於白熱化。

對於民團所稱「無缺電問題」，台電表示，這忽略了區域電網的限制與輸電風險，而北東電網長期仰賴外援更是不爭事實。

台電表示，北部電網受陽明山、大漢溪天然地形區隔影響，因而分為「北東」及「北西」電網，並非如民團指稱為強推協和四接，將北部電網一分為二。而隨北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩以上。

台電表示，受到區域內機組故障和電網輸送能力限制等外在因素影響，即使從其他地區輸送電力進來，也需要確保其他地區增加發電供應。台電認為，就地新建電源才是根本解方，而非過度仰賴外援。

台電強調，電源開發需以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。

面臨北東電網迫在眉睫的供電缺口，透過協和計畫推動「以氣換油」，不僅可增加自主電源，亦能減少96%的空汙排放量，溫室氣體更可減排52%，不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，均符合在地民眾殷切期盼。

供電 台電 環評

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