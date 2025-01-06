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吸引外國商務客 經部順道觀光提高每案補助上限

中央社／ 台北6日電

為吸引外國商務客來台刺激內需消費，經濟部攜手交通部連續2年推出順道觀光補助，提供來台的外國商務人士每人最高新台幣2000元，今年進一步提高每案上限至最多60萬元補助，盼刺激會展和觀光旅遊商機。

經濟部國際貿易署今天公告，即日起至11月30日，受理民國114年度「推動國際會議及展覽在台辦理」順道觀光補助申請。

貿易署表示，去年順道觀光首度開跑，由交通部觀光署編列預算1000萬元，交由貿易署執行，總計有16團申請，反應相當熱絡。

今年順道觀光的經費由觀光署初步編列1000萬元，值得注意的是，貿易署今年把每案補助上限從50萬元調升至60萬元，希望吸引更多商務客來台順道觀光；若以每案60萬作為上限，預估至少可補助16案。

申請金額方面，貿易署表示，週一至週四（週間）每人每次補助2000元；週五至週日（週末）每人每次補助1500元。若順道觀光行程為金質旅遊行程產品，得提高為每人每次補助2000元，另如行程有跨週間及週末者，從優認定補助2000元。

貿易署表示，每案最高可申請60萬元，將視順道觀光整體經費使用狀況，至經費用罄時由執行單位提前於專案網站登入頁面揭露，公告停止受理。

至於補助期間，貿易署說明，順道觀光行程補助日期僅限會展活動前3天或後3天，不得與會展活動舉辦日期重疊。舉例來說，若國際會議舉辦時間介於2月5日至2月6日，則順道觀光可發生在包含2月2日至4日及2月7日至9日之間。

展望今年會展產業，外貿協會曾預估今年會比去年成長，主因為3月登場的工具機展參展踴躍，接續登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）參展報名更是熱絡。此外，台中國際會展中心預估今年下半年正式營運，屆時台灣西部會展廊帶的最後一塊拼圖將完成，為中部地區帶來的經濟效益可期。

交通部 經濟部 觀光

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