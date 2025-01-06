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美國準駐以色列大使再拜訪大同 盼攜手重建以國工程

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
大同董事長王光洋（右）6日接待二度造訪的美國準駐以色列大使麥克．赫卡比（Mike Huckabee）。大同／提供
大同董事長王光洋（右）6日接待二度造訪的美國準駐以色列大使麥克．赫卡比（Mike Huckabee）。大同／提供

美國準駐以色列大使麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）6日與前議員麥可．J．拉穆魯（Michael Lamoureux）等人再次造訪大同（2371）總部，並由大同董事長王光祥、總經理沈柏延親自接待。由於以色列基礎設施受損嚴重，麥克‧赫卡比不僅肩負中東和平的使命，也將協助當地重建家園，此次到訪大同期望借重電力設備技術與優勢，攜手重建以色列工程。

美國候任總統川普為促成中東和平，日前任命前阿肯色州州長赫卡比擔任下任美國駐以色列大使，並表示赫卡比將為中東和平努力不懈。以色列面臨基礎設施重傷、百廢待舉，重建工程是復興關鍵，政府或美方都需要投入龐大資源，更需要國際社會共同協助。

赫卡比去(2024)年中旬曾來拜訪大同，了解大同的重電、馬達、線纜等全方位電力設備產品，並對大同的製造量能與產品技術給予高度肯定，邀請公司至阿肯色州設廠。赫卡比認為，此次訪問大同，期望借重大同在電力設備的技術與優勢，共同攜手建置以色列基礎設施，有信心能加快以色列重建家園的速度。

大同擁有逾70年電力產品製造與系統建置實績，隨著海內外訂單持續湧入，去年啟動擴產計畫，既有的大園廠目標將電力電壓器產能提升25%外，觀音廠也會增設配電變壓器產線，加上位於中東阿曼的轉投資公司-Voltamp，在享有地利之便下，未來更能支應以色列的潛在龐大需求。

大同公司董事長王光祥表示，大同一直致力於提升電力產品技術與生產效率，去年雙方已建立一定基礎，赫卡比此次的蒞臨相信對大同有更深入的認識，大同將引領台灣企業共組團隊全力支援以色列重建工程，成為當地最可靠的支持。

美國準駐以色列大使麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）6日與前議員麥可．J．拉穆魯（Michael Lamoureux）等人再次造訪大同總部，並由大同董事長王光祥、總經理沈柏延親自接待。大同／提供
美國準駐以色列大使麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）6日與前議員麥可．J．拉穆魯（Michael Lamoureux）等人再次造訪大同總部，並由大同董事長王光祥、總經理沈柏延親自接待。大同／提供

中東 以色列 大同

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