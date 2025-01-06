環團籲停止新能源開發案環評 經濟部：依法送審

近年新增建燃氣機組與天然氣接收站等環評紛紛上路，但環保團體呼籲，政策環評審查完竣前應停止所有新能源開發案的環評審查。對此，經濟部能源署回應表示，經濟部對於重要能源開發案，都依據環評法送環境部進行環評審查，以預防及減輕開發行為對環境造成的影響，也責成台電應於環評會中，向專業委員及國人大眾說明如何兼顧環境與北部用電的平衡。

能源署指出，天然氣具有低汙染、低碳排特性，在能源轉型減煤增氣的過程中為重要橋接能源。

經濟部也說，規劃建置的燃氣電廠、協和四接天然氣接收站等設施開發方案，都已依法提出具體的計畫，並配合環評程序提供相關資訊，透過持續的溝通、審查，取得各界支持。