台南鐵路地下化 交長：預估2026年12月地下軌道通車

立法院交通委員會6日考察「臺南地區交通建設」交通部長陳世凱指出，台南市作為文化古城及科技新都，中央與地方需積極合作，共同持續努力加強各項交通基礎建設及強化公共運輸網絡服務，創造地區共榮發展，為臺南魅力形塑新亮點等。

立法院交委會今日考察「臺南市區鐵路地下化計畫」、「城成共榮-鐵路地下化臺南車站大平台計畫」等交通建設議題。

臺南市區鐵路地下化計畫部分，鐵道局說明臺南鐵路地下化施工進度，C212標臺南車站站體工程施工現況、新舊車站造型、第一階段鐵路下地通車後旅客進出動線規劃等執行情形。

「臺南市區鐵路地下化計畫」肩負臺南車站地區都市更新發展、消除鐵路對市區之阻隔、整合都會區運輸系統的任務，是重要的鐵路交通建設。計畫全長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，除將臺南車站改建為地下站外，並新增林森、南臺南等2處地下通勤車站；沿線有9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵等共23處橫交立體設施，也將在地下化後消除。

「臺南市區鐵路地下化計畫」工程自2017年起陸續開工，相關土建主體工程及系統機電工程均已發包並持續施工中，截至2024年底整體進度約89%，其中臺南車站結構工程已施作完成，目前依工程進度全面開展站體裝修、軌道鋪設、機電設備安裝等作業，預估2026年12月切換至地下軌道通車啟用，新增設林森站及南臺南站則分別於2029年9月及2030年9月啟用，2031年3月整體計畫完工。

陳世凱表示，本計畫已克服文資遺構影響(皆已完成移置或現地保存)，各工程標刻正全面趲趕工進，後續請鐵道局全力以赴，以如期如質達成2026年12月第1階段通車之目標；另計畫修正部分，亦請鐵道局持續追蹤積極掌握中央審議情形。

有關城成共榮-鐵路地下化臺南車站大平台計畫，成功大學說明，期望以臺南車站為契機，帶動臺南未來100年發展，並透過整體規劃城市、車站、大學，未來能達成展示古都歷史、整合公共運輸、實現城成共榮、連結城市綠帶、有效人車分流、締造經濟效益等願景。

陳世凱表示，鐵路地下化是城市改造及都市變更的一個契機，大平台概念，可讓都市縫合更細緻化，本案涉及都市變更、整體開發容積、工程技術及介面、經費期程、臺鐵開發效益、車站周邊道路交通整體重新規劃等議題，後續請鐵道局、臺鐵公司、臺南市政府及成功大學，再廣泛交換意見，並研商討論。