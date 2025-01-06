快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

科妍玻尿酸關節腔注射劑獲巴西銷售許可 本季開始貢獻營收

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

科妍（1786）6日宣布海外布局再傳重大進展，該公司治療退化性關節炎產品──海捷特加強型（HYAJOINT Plus）玻尿酸關節腔注射劑，已獲得南美洲巴西衛生主管機關（Anvisa）銷售許可，這同時也是第一家取證的國產關節腔注射劑產品，最快在今年第1季起將開始貢獻業績。

科妍生技表示，據報導巴西人口高達2.15億人，其中，退化性關節炎好發的50歲以上中年人口約5,200萬人，市場潛力不容小覷。科妍總經理韓台賢表示，海捷特系列關節腔注射劑產品在台灣占有七成以上市場，產品上市近15年，行銷全球多個國家，深受醫師及患者信賴，有信心將關節腔注射劑產品在台成功經驗複製在巴西市場。

科妍表示，該公司近來在巴西市場的布局大有斬獲，去年8月取證婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品後，本月再下一城，取得的一針劑型海捷特加強型關節腔注射劑銷售許可，今年預計尚有骨科手術防沾黏（德撫癒）產品會再取得銷售許可，三大類產品今年可望完成布局，進軍南美洲市場。

巴西

延伸閱讀

日本116歲奶奶離世 巴西修女接棒全球最高齡人瑞

氣候變遷 2024巴西史上最熱一年

巴西亞馬遜雨林陷乾旱 2024火災次數創17年新高

研究：巴西近年氣候災害事件為90年代5.6倍

相關新聞

大潭電廠新設開關場環差案再審 補充回填材料規範

大潭電廠擬新設開關場，提供離岸風電併網需求，環差報告今天初審。環委認為在空污增量計算數字有疑義，如何使用煤灰再利用回填材...

未依規定給付加班費 foodpanda 遭勞動局重罰60萬

臺北市政府勞動局6日公布去年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有153家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為785萬元，其...

賴總統盼台瓜增進經貿交流 促進繁榮發展

賴總統6日上午接受瓜地馬拉共和國新任駐臺特命全權大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）呈遞到任國書...

若四接環評未過無法興建 台電：北東電網缺口達470萬瓩以上

環境部最快於農曆年前審查台電四接環評，民間團體與台電攻防戰再起，民團批評台電散播缺電恐懼，台電澄清表示，穩定供電需以「區...

數位遊牧簽證開跑 吸引全球年輕人才來台long stay

為了吸引全球人才匯聚台灣，國發會推出「數位遊牧簽證」，2025年1月正式上路，只要符合曾獲發其他國家數位遊牧簽證，或是年...

調查：產業移工月薪3.3萬 家庭看護工2.4萬

勞動部今天發布113年移工調查統計結果。統計去年6月，製造、營建業移工平均經常性薪資與加班費共新台幣3.3萬元，工時約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。