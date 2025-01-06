藥華藥血癌新藥解盲成功 股價強鎖漲停

藥華藥（6446）4日發布重大訊息，說明公司罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）另一項適應症──原發性血小板過多症（ET）第三期臨床試驗主要評估指標的統計結果P值為0.0001，達到統計上顯著意義。加上12月營收11.7億元，年增73.89%，創歷史新高，6日藥華藥股價直接跳空大漲，衝至漲停板677元。

藥華藥執行長林國鐘表示，SURPASS ET的正面臨床數據已證明P1101對新適應症ET有顯著療效，公司預計今年送件申請臺灣、美國、日本、韓國及中國大陸等多國ET藥證。P1101為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球近40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者。

藥華藥說明，此次試驗收案並人數為174人，分布於美國、中國大陸、台灣、南韓、日本、新加坡、加拿大等七國，主要療效評估指標是第9個月和第12個月均有療效反映，說明P1101不僅在長期療效上優於安閣靈（Anagrelide, 簡稱ANA），且具有更好的安全性與耐受性，為患者提供新選擇。

目前ET主要用藥是仿單標示外的愛治（HU），但研究顯示，兩成ET患者對HU不耐受或產生抗藥性；第二線用藥則是安閣靈（Anagrelide, 簡稱ANA），是唯一獲FDA核准的ET用藥，用於對HU不耐受或產生抗藥性的病患。

藥華藥公告去年12月營收11.7億元，月增15.54%，年增73.89%；累計2024年全年營收達97.8億元，逼近百億元，年增91.5%。藥華藥表示，2024年第4季營收31億元，季增14.3%，也是連續七個季度創高，目前的營收貢獻，主要來自P1101的第一項適應症──成人真性紅血球增多症（PV）。