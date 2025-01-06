影／廣運、所羅門及輝達參與新創公司 MetAI種子輪融資

新創公司MetAI去年底悄悄完成400萬美元種子輪融資，成為輝達（NVIDIA）首家台灣投資的新創公司，將重新定義透過數位孿生進行的實體 AI 訓練。包括廣運（6125）、所羅門 （2359）也都參與這波種子輪融資。其中，廣運投新台幣4,800萬元（約合150萬美元）。

MetAI 是一家整合工業 AI 和 3D 模擬技術的台灣新創公司，去年底成功完成400萬美元的種子輪融資。投資者包括輝達（ NVIDIA） 、廣運機械、所羅門、SparkLabs Taiwan、Addin Ventures 富旌創投和 Upstream Ventures 上游創投。本次募資使 MetAI 成為 NVIDIA 投資組合中的首家台灣新創公司，凸顯其在推進實體 AI （Physical AI） 和縮短模擬與真實世界差距的關鍵角色，並通過尖端技術實現突破可能。

這次的募資金額將用於加速 MetAI 的研發工作，擴大產品開發團隊規模，並為美國市場進行準備，專注於半導體製造、自動化倉儲和機器人應用等領域。

MetAI 突破性 AI + 3D 技術結合 NVIDIA Omniverse，顛覆數位孿生模擬環境創建的方式，以科技新創角色推動產業機器人和 AI 訓練的進展。

廣運總經理柯智鈞表示，鑑於人形機器人將於未來3至5年發展成熟，廣運勢將在此市場扮演重要角色。同時，廣運今年在「智能搬運部」建置機器人小組，3月並將首度應輝達之邀，參與美國聖荷西舉行GTC 大會，展現Omniverse平台與智慧製造、機器人應用實績；以及偕同子公司金運科技推出的熱傳設備及系統解決方案。