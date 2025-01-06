泰福乳癌生物相似藥 TX05向美國FDA叩關再度失利

泰福-KY（6541）6日公告，該公司發展的抗乳癌生物相似藥TX05（Herceptin Biosimilar）產品，因下游充填包裝廠查廠問題而尚未能通過美國食品藥物管理局（FDA）上市查驗登記（BLA）審查，泰福將與下游廠洽談改善與回覆FDA事宜。

不過泰福6日股價並未受到TX05藥物美國叩關失利的負面消息影響，股價開低走高，上漲1.2元、收64.1元。

TX05是泰福生技自行研發之第二個生物相似藥，原廠參考藥物為Herceptin，其主要適應症為乳癌之外，還包括胃癌。泰福生技的第一個生物相似藥Nypozi已在去年初於加拿大開賣，並在去年6月底取得美國FDA所核發之上市許可，預計今年首季於美國上市。

泰福公告指出，其子公司Tanvex BioPharma USA, Inc於美國西岸時間2025年1月3日接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知（CRL）根據CRL內容，生物相似藥TX05因下游充填包裝廠尚有未完成之待改善事項，故尚未能在美國西岸時間2025年1月3日通過上市查驗登記（BLA）審核。

除了前述因下游充填包裝廠之待改善事項外，美國FDA在本次CRL中並未提出任何有關Tanvex US所製造的藥物成分可批准性問題。Tanvex US目前正與下游充填包裝廠洽談改善與回覆FDA事宜，並依其規定回覆。

依據IQVIA市場調查公司統計，截至2024年3月，Herceptin相關產品過去一年之美國市場銷售額約為11億美元，乳癌治療方式不同而有不同的治療藥品，其中以生物藥品治療者，目前巿場有Herceptin、 Avastin、Perjeta、Kadcyla等相關藥物。