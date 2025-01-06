未依規定給付加班費 foodpanda 遭勞動局重罰60萬

臺北市政府勞動局6日公布去年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有153家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為785萬元，其中富胖達（foodpanda）因未依規定給付加班費，5年內達到4次而遭罰60萬元為最高。

北市勞動局局長高寶華表示，去年11月份罰鍰金額前5名，依序為富胖達股份有限公司（60萬元）、欣欣客運股份有限公司（45萬元）、依德科技股份有限公司（17萬元）、皇家遊騎兵保全股份有限公司（14萬元）、怡富資融股份有限公司（12萬元）、乘恆創有限公司、（12萬元）、群盛公寓大廈管理維護股份有限公司（12萬元） 、財團法人國際合作發展基金會（12萬元）。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計34家（22.22％）；每7日中未有1例假1休息日，計27家（17.65％）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計27家（17.65％）；未依法給付休息日出勤之工資，計23家（15.03％）；工資未全額給付給勞工，計23家（15.03％）。

勞動局指出，富胖達股份有限公司使勞工延長工作時間，未依法給付平日延長工時工資，近5年內違法次數累計達4次。勞動局強調，雇主應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

高寶華再次呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面。