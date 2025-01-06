賴總統盼台瓜增進經貿交流 促進繁榮發展

賴總統6日上午接受瓜地馬拉共和國新任駐臺特命全權大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）呈遞到任國書，歡迎他來臺履任。賴總統感謝瓜地馬拉長期支持台灣的國際參與，並表示，台灣和瓜地馬拉在醫療衛生、農業技術以及教育文化等領域，都有豐碩的合作成果；未來期盼兩國能夠增進經貿交流，繼續相互扶持，促進繁榮發展。

賴總統致詞時表示，今天很高興在總統府接受瓜地馬拉特命全權大使艾特維呈遞到任國書。去年，中華民國臺灣和瓜地馬拉慶祝90週年邦誼，非常歡迎艾特維大使在這個重要時刻抵臺履新，見證兩國邦誼邁向新的里程碑。

賴總統指出，艾特維是非常傑出的資深外交官，曾經擔任美洲國家組織以及國際法院常任代表，資歷非常豐富，這次派駐臺灣，充分顯示阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統對於兩國邦誼的重視。他期待，中華民國臺灣和瓜地馬拉在過去90年深厚基礎上，能得力於艾特維大使32年的豐富外交經驗，讓兩國情誼更上一層樓。

賴總統強調，近年來，臺灣和瓜地馬拉的交流越來越密切。兩國在醫療衛生、農業技術以及教育文化等領域，都有豐碩的合作成果。去年10月外交部林佳龍部長也率團訪問瓜地馬拉，拜會阿雷瓦洛總統，持續用行動深化兩國邦誼。在阿雷瓦洛總統上任之初，他亦透過視訊代表臺灣人民表達祝福，並盼兩國在經貿交流方面能持續增進。此外，貝娜多（Lucrecia Peinado）第一夫人也曾來臺參加國慶活動，我們都非常想念她。

賴總統感謝瓜地馬拉政府長期以來，在多個國際場域持續透過各種方式為臺灣發聲，支持臺灣的國際參與。也期待新的一年，在艾特維大使的支持和協助之下，臺灣和瓜地馬拉繼續相互扶持，促進兩國繁榮發展。並請艾特維大使向阿雷瓦洛總統和貝娜多第一夫人，轉達來自臺灣的感謝與問候，也祝福艾特維大使工作順利。

隨後，艾特維致詞時表示，非常榮幸今天能親自向總統呈遞到任國書。首先代表瓜地馬拉阿雷瓦洛總統向賴總統表達誠摯問候，並祝福中華民國臺灣昌盛繁榮。到任國書的呈遞象徵瓜地馬拉十分珍惜兩國邦誼，有意維繫並強化雙方長期細心耕耘的關係，並期盼未來更加友好。

艾特維提到，如賴總統所言，不久前，瓜地馬拉與中華民國臺灣慶祝90週年邦誼，在如此漫長歲月中，臺瓜兩國累積誠摯密切的交流互動，也透過持續合作來強化雙邊友誼。兩國發展及強化雙邊關係的精神植基於瓜地馬拉及臺灣都愛好和平、追求民主及互惠互利的關係，同時尊重國際法對國與國間和諧相處的普世價值與原則。

艾特維指出，尊重人民自決、國家主權及不干涉他國內政，是臺瓜兩國長達90年邦誼奉行的原則，也是繼續發展及強化兩國友好互惠情誼的基礎。希望瓜地馬拉及臺灣的未來世代，都能認同雙方一起為雙邊關係所做的所有努力，使兩國邦誼在未來得以更加穩固，嘉惠人民並創造更多福祉。

艾特維說，他要代表瓜地馬拉人民及政府，向中華民國臺灣長久以來提供的各項協助表達感謝之意，並重申十分榮幸此次能獲得阿雷瓦洛總統任命為瓜地馬拉駐臺大使，他一定竭盡所能，持續強化並宏大兩國的友好關係。最後，祝福中華民國臺灣與瓜地馬拉國運昌隆、邦誼長存。