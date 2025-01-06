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憂引進外來物種卻棄養衝擊生態！農業部將推「家養寵物分級」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

外界關切農業部檢討禁養動物清單建議，農業部表示，已於2025年1月3日針對規劃禁止飼養物種清單召開討論會議，會議目的為收集各方意見，另將依據各團體建議持續滾動檢討，未來也將優先處理有共識的部分。農業部表示，針對現有飼養者將比照比特犬禁養管理，在飼主完成申報後仍可繼續飼養，既有飼主的權益不會受到影響，此外特定場域（如動物園；展演場所）也仍可繼續飼養。

農業部強調，外來物種引進初期均以人為飼養居多，寵物飼養即為其中主要管道，部分物種除因公共安全（有毒或具攻擊性）和動物福利（氣候、飼養環境或動物習性）考量外，因棄養或逃逸所造成生態及環境影響等社會成本日益被關切，如綠鬣蜥就是一個案例。農業部表示，外來種對國內生態影響和生態環境之影響，不應輕易以飼養為由開放，另各國對於外來物種的管理，均採嚴格管制，這也是該部持續強化相關法規規範及政策管理的重點。

農業部表示，基於寵物源頭管理，該部規劃推動家養寵物分級管理制度，目前已完成1,565個物種評估，未來依物種特性陸續將以黑名單（禁止飼養）、灰名單（符合條件下可飼養）及白名單（一般飼主管理）進行管理。農業部亦呼籲飼養寵物應瞭解動物習性，提供合適的飼養環境且不棄養，做一位善盡責任的飼主。

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