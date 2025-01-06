數位遊牧簽證開跑 吸引全球年輕人才來台long stay

為了吸引全球人才匯聚台灣，國發會推出「數位遊牧簽證」，2025年1月正式上路，只要符合曾獲發其他國家數位遊牧簽證，或是年滿20歲、未滿30歲，最近2年任一年年收入達2萬美元（約新台幣65萬元）等3條件之一，就可申請。

疫情加速數位發展，居家辦公愈來愈普及，近年全球衍生「數位游牧民族」（Digital Nomad，簡稱數位牧民），成為國發會瞄準的獵才對象。

國發會主委劉鏡清先前表示，根據估算，全球有3500萬名數位牧民，若能放寬相關規定，先把他們拉進台灣work from home，第一步達到促進觀光、消費的效果，如果他們愛上台灣，就會留下來，希望進來10萬人可以留下1萬人。

有鑑於此，國發會與外交部協調後推出「數位遊牧簽證」，時間拉長至3+3，免出國、最長可停留6個月，自2025年1月正式上路。

根據「外國人來台申請數位遊牧簽證資格審查處理要點」，適用免簽證待遇規定的外國人，以數位方式從事遠端工作，且非為台灣境內事業單位或雇主提供勞務，只要符合以下3條件之一，便可適用。

根據要點規定，申請人須具備「曾獲發其他國家數位遊牧簽證，並可提出證明」，或是「年滿30歲且最近2年任一年年收入達4萬美元（約新台幣131萬元）」或「年滿20歲未滿30歲，最近2年任一年年收入達2萬美元（約新台幣65萬元）」3條件之一。

國發會補充，申請人應檢附以數位方式從事遠端工作與符合上述一定條件的證明文件、中華民國簽證申請書、效期6個月以上的外國護照等應備文件，向外交部或駐外館處提出申請；詳情也可至外交部「外籍人士申請數位遊牧停留簽證手續說明（https://www.boca.gov.tw/cp-400-7717-70163-1.html）」查詢。

目前國發會正與地方縣市政府合作，去年12月已宣布台南市為台灣第一個歡迎數位遊牧人才的城市。

台南市被選為數位遊牧政策的啟動首站，國發會說明，台南市作為台灣最早開發的城市，展現出中西文化交融的獨特魅力，並以「美食之都」著稱，擁有多樣的在地小吃，以及孔廟、安平古堡、四草綠色隧道等多個文化和自然景點，且已具完善的智慧城市基礎設施，讓數位遊牧人才能在工作之餘，盡情體驗在地風情。

此外，台東有著湛藍的海岸線，以及絕佳的衝浪條件，讓許多外國遊客心生嚮往。國發會透露，台東也將成為數位遊牧的合作城市。