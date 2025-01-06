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大陸房市持續回溫、跨國電力傳輸成常態 關鍵金屬「銅」需求將大爆發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，根據房地產研究機構中國指數研究院的數據顯示，大陸12月新房價格上漲速度加快，100個城市的新建住宅平均價格較上一季小幅上漲0.37%，與2023年同期相比，12月平均價格上漲2.68%，顯示大陸民眾的購屋信心持續回升當中。此外，有產業消息人士表示，大陸頂級銅冶煉廠同意2025年第1季加工費調降至每噸25美元和每磅2.5 美分，相較於2025年第4季的每噸35美元和每磅3.5美分下降28.6%。加工費大幅調降，反映出銅精礦持續短缺的問題。

波蘭電網營運商PSE表示，該公司的十年輸電網路發展計畫預計到2034年將投資超過154億美元。該計畫將建設一條超過4,700公里，可傳輸400 kV的新線路，同時新建28個變電站和110個現代化變電站，以及一條陸地直流電(DC)線路，該計劃的實施將大大增加波蘭新再生能源的發展潛力。

值得留意的是，土耳其能源部長表示，土耳其已做好向敘利亞和黎巴嫩供應電力的準備，而相關的政府官員團隊已在敘利亞研究討論可能的能源合作，包括傳輸電力以緩解電力短缺的問題。街口投信表示，由此來看，未來跨越國境的電網建設與電力傳輸將會帶動相關金屬需求。

土耳其 波蘭

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