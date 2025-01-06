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歐美寒冬與大陸刺激措施支撐油價 市場關注川普能源政策

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

布蘭特原油上周受中美市場需求轉強帶動收漲約3.7%，EIA數據顯示，美國原油需求已達疫情以來的高位；中國大陸持續推出刺激政策，包括政府僱員薪資調漲及重大基建項目投入等，提振經濟展望。此外，美國與歐洲的冬季低溫風暴提高取暖燃料需求，支撐油價持穩。市場主流觀點預期2025年石油供應可能出現過剩，受大陸需求疲軟及美國為首的非OPEC產油國增產影響，而使2024年第4季以來油價走勢面臨壓力。

地緣政治方面，美國川普總統即將上任，其能源政策以支持美國石化產業為核心，可能鬆綁油田開採及聯邦土地許可並推動美國能源獨立。不過，川普對綠色能源反對立場及可能重新制裁伊朗或導致國際油市供應減少，增加供給的不確定性。此外，英國將北海產業增稅以支持再生能源發展，但川普反對風能的立場或對歐美政策平衡帶來衝擊。

街口投信分析，全球原油需求前景在利率政策與經濟活動復甦間仍存變數；美元指數過去一週漲幅為兩個月來最強，近一個月累計上漲約2.5%；美元轉強，同期近一個月布蘭特原油上漲超過6%，油價面對強勢美元逆風不跌，顯示有利支撐油價。

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