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莊翠雲：土銀等三家國營銀行五大權益將向人事總處爭取

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部長莊翠雲至立法院財政委員會備詢。記者季相儒／攝影
財政部長莊翠雲至立法院財政委員會備詢。記者季相儒／攝影

財政部長莊翠雲今日在立法院財政委員會土銀預算審查答覆立委質詢時指出，關於土銀等國營銀行包括員工績效獎金、伙食津貼、生育補助費、員工持股信託，以及可機動性調整費用不受預算限制等五大事項，已在上周先由財政部會計處向人事總處進行協商，對此朝野立委也在今日達成共識，將提出「國營事業管理辦法」修正草案根本解決法令束縛問題，當場並先通過提案，要求財長積極向人事總處協商鬆綁國營銀行員工福利權益，以免流失更多人才和競爭力。

目前的國營銀行除了土銀，還包括台銀、輸出入銀行都有上述和已民營化的金融機構員工獎金、福利落差過大問題。今日財委會進行預算審查時，多位朝野立委包括賴士葆、羅明才、吳秉叡、郭國文等人都達成共識，要求財長更積極向人事總處協商。羅明才舉金融業獲利最好的富邦金控指出，員工動輒獎金、紅利十幾個月的所在多有，但土銀等國營銀行員工最多都只有4.4個月，所以留不住人才，行員培訓幾個月之後就被民營銀行給吸走。

立委指出，金融業是完全競爭的市場，員工的福利薪資待遇不佳，會對競爭力更不利。對此莊翠雲也認同，在這種情況之下的確有鬆綁必要，已向主計總處爭取。而在土銀的各項人事津貼裡，其中由於伙食費已取消併入薪資範圍內，因此已沒有可另外自行調整的空間，也使立委更主張必須拉高整體的員工績效獎金才能改善。

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