調查：產業移工月薪3.3萬 家庭看護工2.4萬

勞動部今天發布113年移工調查統計結果。統計去年6月，製造、營建業移工平均經常性薪資與加班費共新台幣3.3萬元，工時約179.1小時；家庭看護工月薪約2.4萬元，平均每日工作時間10.3小時。

勞動部今天發布「113年移工管理及運用調查統計結果」。勞動部於去年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8554份，包含事業單位（製造業及營建工程業）4538份、家庭雇主4016份。

製造業及營建工程業移工部分，調查顯示，去年6月事業單位移工經常性薪資與加班費合計新台幣3.3萬元，年增2000元；另外，112年7月至去年6月均在職移工的全年其他非經常性薪資（含年終、年中、節慶、工作獎金等）為1.5萬元。

調查顯示，製造業及營建工程業移工去年6月放假天數平均為11天，年增1.9天；正常工時152.2小時，年減15.2小時，加班工時26.9小時，年增1.9小時，綜計總工時為179.1小時，年減13.3小時。

據調查，事業單位運用移工有遭遇困擾者占39.7%，其困擾以「語言不通」最多，「溝通困難（如配合度不高等）」次之；另外如「工作態度或紀律不佳」、「發生行蹤不明失聯情形」均占1成以上。

在家庭雇主（外籍家庭看護工）部分，調查顯示，去年6月經常性薪資平均為2.1萬元，較112年6月增加1000元；加班費3000元、年增1000元，主要是當月週日年增1天所致；合計2.4萬元。

家庭看護工平均每日工作時間10.3小時，每月有放假者占57%，以平均每月放假「1次」占36.4%最多，「2-3次」占13%次之，平均每次放假時數為14.1小時，雇主未給假者，均有發給加班費。

據調查，家庭雇主於外籍看護工假日休假時有替代照顧方案者占8成9；4成5雇主願意申請補助替代照顧方案，若無替代方案均以「由家人照顧」為主。

此外，據調查，家庭雇主不續僱照顧服務員以「經濟負擔考量」為主，「照顧服務員時間無法配合」次之；聘僱外籍看護工有遭遇困擾者占34.7%，主要為「語言不通」最多，其次是「愛滑手機、聊天」、「溝通困難（如配合度不高等）」、「工作態度或紀律不佳」等。