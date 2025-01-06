電價分艙 經部將推RE30低碳電

電價分艙來了，經濟部將於春節後推出「RE30」低碳電，訂價每度四點八八元；因應碳費開徵，台電提供今年早鳥優惠價每度四點八二元，提供企業界減碳新選擇。

為使國內企業能買得到綠電，經濟部長郭智輝上任時指示台電研議「電價分艙」，亦即將電力分為純綠電、低碳電、一般電力等三類，並依排碳量高低訂定不同價格。

台電規畫自今年起推出RE30低碳電產品，首年推出約十六點六億度（含綠電五億度），之後逐年增加，二○二七年RE30目標量達一百億度（含綠電卅億度）。台電也會視市場需求量滾動調整。

經濟部表示，台電規劃中的RE30低碳電，其中三成是純綠電，七成則搭配其他發電，RE30低碳電排碳係數為○點三三七，比日韓相同產品排碳係數約○點四低，有助業者降低碳排。

官員說，低碳電之所以規畫RE30產品，而非RE10，主因國內供應鏈在二○三○年必須達到總用電量三成來自再生能源的目標，RE30產品對企業減碳幫助較大。台電RE30綠電來源是台電自有光電、小水力、離岸風電等案場。

訂價方面，RE30產品涵蓋三成綠電價格及七成工業電價。前者是以台電小額綠電競標市場價格加上台電管銷、及處理餘電費用，約每度六點三元；後者是目前平均工業電價每度四點二七元，因此平均RE30電價為每度四點八八元。

至於未來RE30產品訂價是否持續調整？官員表示，電價會以盡量穩定為原則，但國內工業電價若有再調整，RE30就可能調整。