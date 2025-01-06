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台電Q1推綠電備用容量產品

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電。圖／聯合報系資料照
台電。圖／聯合報系資料照

經濟部近日將公告「備用供電容量管理辦法」，綠能業者各年度備用容量義務改為一定比例，以利財務評估，且全部綠電業者，不論規模大小都要準備備用容量。同時，亦開放綠電業者向台電採購備用容量。台電將在第1季為綠電業者推出各類產品。

過去綠能業者各年度備用容量義務不一，不利評估未來成本，修正辦法後將改為定額。其中離岸風電義務為轉供容量的10%，陸域風電為6.7%、太陽光電為3.3%、小水力為10%，一般廢棄物及一般事業廢棄物等直接利用或經處理所產生的能源為15%，生質能、地熱均為15%（2031年底前完工併網者為10%）。舉例來說，一個轉供500百萬瓦（MW）的離岸風場應準備10%、即50MW的備用供電容量。

經濟部能源署表示，考量公平性，新制改為所有再生能源業者、售電業者等，只要不是賣電給台電的，都須接受規範，若未達成義務，可罰150萬到1,500萬元。

該法明定備用供電容量須為可調度的，如火力機組、儲能系統及需量反應。綠電業者除自建設備外，亦開放向台電購買。

能源署表示，修正草案備用供電容量計算是以整年度為計算周期，但考量實務上業者可能於年度中併網轉供，不足一整個年度，所以公告時將參採業者建言，微調備用供電容量算式以全年每月數額平均計算其義務量。

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