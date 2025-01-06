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經部推低碳電祭出早鳥價 「RE30」今年每度4.82元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
電價分艙來了，經濟部將於農曆年後推出「RE30」低碳電，訂價每度4.88元。圖／聯合報系資料照
電價分艙來了，經濟部將於農曆年後推出「RE30」低碳電，訂價每度4.88元。圖／聯合報系資料照

電價分艙來了，經濟部將於農曆年後推出「RE30」低碳電，訂價每度4.88元；因應碳費開徵，台電提供2025年早鳥優惠價每度4.82元，提供企業界減碳新選擇。

為使國內企業能買得到綠電，經濟部長郭智輝上任時指示台電研議「電價分艙」，亦即將電力分成純綠電、低碳電、一般電力等三類，並依排碳量高低訂定不同價格。

台電規劃自今年起推出RE30低碳電產品，首年推出約16.6億度（含綠電5億度），之後逐年增加，2027年RE30目標量是達100億度（含綠電30億度）。台電也會視市場需求量滾動調整。

經濟部規劃「RE30」低碳電 圖／經濟日報提供
經濟部規劃「RE30」低碳電 圖／經濟日報提供

經濟部表示，台電規劃中的「RE30」低碳電，其中30%是純綠電，70%則搭配其他發電，「RE30」低碳電排碳係數為0.337，比日韓相同產品排碳係數約0.4還要低，有助業者降低碳排。

官員表示，低碳電之所以規劃「RE30」產品，而非「RE10」，主因國內供應鏈2030年須達到總用電量有30%是來自再生能源的目標，「RE30」產品對企業減碳幫助較大。台電RE30綠電來源是台電自有光電、小水力、離岸風電等案場。

訂價方面，「RE30」產品是涵蓋30%綠電價格及70%工業電價。前者是以台電小額綠電競標市場價格加上台電管銷、及處理餘電費用，約每度6.3元；後者則是目前平均工業電價每度4.27元，因此平均RE30電價為每度4.88元。

為鼓勵企業儘早減碳，經濟部2025年推出「RE30」早鳥優惠價，30%綠電部分打了一點折扣，以每度6.1元成本計算，「RE30」早鳥優惠價初步訂在4.82元。企業若於今年選購，便可享有優惠價。

至於未來「RE30」產品訂價是否持續調整？經濟部官員表示，電價會以盡量穩定為原則，但國內工業電價若有再調整，「RE30」就可能調整。

經濟部表示，對於需繳交碳費廠商，可透過購買低碳電力減低碳排，便可減少碳費支出。

【閱讀祕書】低碳電

國際定義是指排碳量遠低於化石燃料發電，而經濟部將推的RE30低碳電，則是在100%純綠電、以化石燃料為主的一般電力間，推出綠電涵蓋量30%的低碳新產品，可助企業達成2030年綠電占比三成目標。 （江睿智）

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