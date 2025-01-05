川普2.0時代即將開始 和碩董事長童子賢：相信台灣會是贏家

和碩集團今舉行團圓日，席開700桌，祭出總獎金共1.6億元。對於美國新任總統川普將於1月20日上任，開啟川普2.0時代，和碩董事長童子賢表示，川普因素不是只有影響台灣，而是影響全世界，而台灣半導體與資通訊產業，從研發到製造，都是全球科技界的好夥伴，美國也少不了台灣的合作，衡量所有因素後，對台灣是利多弊少，相信台灣在這波紛紛擾擾中會是贏家。

「看川普不需要只用懷疑的眼光。」童子賢表示，川普在選舉時表示要對大陸要課60%關稅，現在又說課10%；而選前說反移民，但選後改口說技術移民也不錯，因此川普講的不一定全都「疑難雜症」，也有可能一部分會轉為「幸福快樂」。

童子賢認為，川普已經是第二任期，展現出來的是比之前更有經驗，出手也更有分寸，有些措施充滿了諒解與務實的精神，可以說他善變，也能說有理性與擇善固執的一面。

和碩共同執行長鄧國彥表示，和碩已經把海外的產能都做好準備，人員也都配置好，根據各種政策來做調整，現階段先「以靜制動」。

鄧國彥也說，現在不知道川普會怎麼做，當然川普也有可能會針對大陸製造、大陸企業課徵關稅，但和碩沒有要撤出大陸，這是肯定的，只是產品生產的挪移是必然的，當有產品移出，也會尋求符合當地需求的產品會移入，「在大陸沒有要積極擴充產能的打算。」

對於AI伺服器的進展與期望，和碩共同執行長鄭光志表示，穩健布局與投資，和碩都站在對的方向，腳步也很穩健，去年底國內中型客戶的設備測試都通過，相信今年會有一些成績。他也透露，下星期會把設備送到客戶的資料中心做測試，成為和碩的一個重要里程碑。

但被問及AI伺服器今年營收占比，鄭光志則說，內部沒有預估，「只要順利，訂單的成績可以很快出來」。