電價頻漲、勞保凍漲 學者盼減少政治考量

「台鐵票價、勞保上限與水費等一直不敢調整，就是太多政治考量！」台灣省商會顧問戴肇洋受訪時如此指出。藍委賴士葆受訪時則呼籲採用核能、改善台鐵經營效率，以及自來水管漏水率，政府漲價民眾才願意接受；學者黃耀輝受訪時認為，勞保上限早應提高，可搭配高薪族的所得替代率調高比例低於低薪族，以便舒緩勞保財務負擔。

忽略使用者付費

台鐵票價調漲面對諸多難關，去年9月首送董事會，但因為董事會要求更細緻評估，因此至今尚未調整票價，最快也要等到過年後；另外，全時勞工投保級距最高僅到4.58萬，已經9年沒有調整，導致280多萬勞工被迫低薪高報，我國水費也多年未調整，但電價3年來已經漲超過50%，財經政策看來欠缺總體規劃。

對此，台灣省商會顧問戴肇洋受訪時表示，台鐵近年來公司化、添購新車，早就應該漲票價了，台灣的水費也是全球最便宜，由於一切為了政治考量，因此忽略了「使用者付費」的問題。

「補助了企業，最終是全民買單！」戴肇洋舉例說，台積電的用水、用電長期享有優惠，還有許多租稅優惠，雖然幫台灣賺了很多外匯，對出口有幫助，但相對來說台積電逃避掉該負擔的成本，這些補助也是由全民買單，台灣許多政策都忽略與各國的比較，還有社會成本的考量。

應採用高效核電

國民黨立委賴士葆受訪時也說，用政治力將一切凍漲，後果就是全民買單，政府由於物價一直漲，擔心票價與水費漲的話會帶動CPI因此凍漲，但後遺症就會逐漸浮現。他強調，若要改善這種狀況，就要減少不必要的浪費，例如能源政策應該引入低價減碳的核能，而不是一直大量補貼風、光電。

針對水費，賴士葆質疑，台灣水管漏水率30%應該要積極改善，否則人民不會買單漲水費：台鐵方面則要將管理不善的狀況調整，「該改革的勞保也要儘速處理！」賴士葆說。

漲價或改革應有配套

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝受訪時分析，任何公用事業，包括台鐵、台電、中油、勞保等都應該反映成本，不能都靠稅收超徵去補貼，尤其勞保是社會保險，應該設法自給自足，例如調高保費、降低給付與延後退休年齡等，國營事業也要將收費調高，並控制成本。

「台鐵既然已經公司化，經營也要自由化！」黃耀輝說，台鐵長年來不敢漲票價，公司不賺錢、員工薪資無法提升，造成管理效率低落、安全問題頻傳，早就應該漲票價。「通膨較會影響低所得族群！」他說，若政府擔心通膨，應該搭配中低收入族群的津貼可隨物價或交通成本調漲比例而提高。

微調高薪族所得替代

針對勞保上限，黃耀輝也認為應該調漲，否則許多高薪族老時因為勞保上限導致老年給付低落，恐影響維生。若擔心雇主或勞工負擔增加，黃耀輝說，可調高勞保上限，並參考公教退撫制度，高薪族的所得替代率調高比例低於低薪族，讓高薪者可增加老年給付的同時，協助分擔勞保費用。

【更多精采內容，詳見 】