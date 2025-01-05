台塑石化：6日起汽柴油每公升各漲1角
台塑石化公司今天表示，受到歐美取暖燃料需求增加等因素影響，國際油價上漲，將自6日凌晨1時起調漲汽油及柴油批售價格每公升新台幣0.1元，市場零售價由加油站自行決定。
台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升28.7元、95+無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.2元。
台塑石化表示，受到歐美天氣預報氣溫將大幅下降，取暖燃料需求增加，加上美國商用原油庫存連續6週減少，帶動國際油價上漲。
考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自1月6日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.1元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
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