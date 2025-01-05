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【重磅快評】經濟部選擇性支持綠電

聯合報／ 主筆室
經部日前宣布，考量去年調漲工業電價、今年起開徵碳費，5,000瓩以上用電大戶門檻不變。圖／聯合報系資料照片
經部日前宣布，考量去年調漲工業電價、今年起開徵碳費，5,000瓩以上用電大戶門檻不變。圖／聯合報系資料照片

推廣綠電、綠鏈企業是經濟部被賦予的任務？其實不全然是，對經濟部「業績」有幫助的企業界當然支持，如果影響經濟部管轄的大企業創造的營利數字，是不是還支持綠電，恐怕事有保留。

經濟部支持綠電最有效的一招是「強迫推銷」！自2021年起，實施與台電契約容量五百萬瓦〈5MW〉以上的大企業、大工廠，必須使用一成以上的綠電，形式不拘，可以自設再生能源電廠，但一定要自發自用才算，進了台電電力大池就不算，這等於鼓勵廠區屋頂的太陽光電發展；大戶也可以建儲能裝置、買綠電、或直接繳錢買憑證；5MW的大企業台電有名單，約是三百多家，強迫用綠電三年多，七成大企業接受規範，另三成多至今沒有動作，因為強迫用綠電有五年效期，還有一年多可以觀望。

經濟部的用電大戶條款上路以來成績其實不理想，環境團體因此提出首件氣候訴訟，認為此一規定其實阻礙台灣2025達成百分之10的減碳目標，向行政法願提出訴訟，環團獲得更審裁判。環團認為5ＭＧ的大戶條款門檻太高，可以收到推動綠電的效果不大，認為與台電的契約容量應該降到0.8ＭＧ，而強迫綠電的比例應提高為兩成，以後還繼續上修，才有推動綠電的效果。

環團判斷台電公司會很滿意大戶條款，這等於有了穩妥的收入，未料環團其實是盤算這麼低標的大戶條款，根本妨礙綠電推動，因此提出大戶條款的適法性訴訟，更在檢討大戶條款時大大的擴大計算的分母，0.8ＭＧ就算大戶，因而列入大戶的企業可能是千、萬倍增加，分子部分也改為兩成，以後續增，這才有推動綠電的較佳效果。

環團算錯了！萬萬沒想到大力推動綠電的建議經濟部沒接受，大企業還是維持５ＭＧ的門檻。判斷環境事務環團在行，對官僚、政客的理解可就外行。攤開台電的用電大戶名單，幾乎台灣頂尖、最有影響力的公司、企業全在內，他們的政商關係絕對是撼動一切；若降到0.8ＭＧ新入列的大戶，也有可觀的影響力加計，經濟部只能死守5ＭＧ防線，這樣才能對差點入列的新大戶交代，經濟部丟點面子小意思。

再生能源 台電 經濟部 綠電

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