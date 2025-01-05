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加油要快！中油6日凌晨零時起汽、柴油價各漲0.1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／聯合報系資料照片
台灣中油宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／聯合報系資料照片

台灣中油公司5日宣布，自明6日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.4元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.7元及1.8元。

台灣中油表示，本週受北半球進入冬天取暖用油旺季及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.99美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.133元，漲幅為2.49%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及1.9元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.6元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.7元及1.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.1元。吸收金額如附表。

台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.7元及1.8元均由台灣中油吸收，2024年累計至12月底止，台灣中油共吸收約257.43億元。

中油公司 國際油價

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